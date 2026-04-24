LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si decide tutto sul Montoppio, Pellizzari sotto assedio

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima tappa del Tour of the Alps 2026, con partenza da Trento e arrivo a Bolzano. Dalla seconda frazione la corsa fa parte della Coppa Italia delle Regioni 2026, condotta in questo momento da Davide Donati, che è però assente in questa gara.

Sono 128.7 i km odierni, che decreteranno il vincitore del Tour of The Alps 2026. La strada salirà poco dopo la partenza in direzione Palù di Giovo (città natale di Francesco Moser, il quale ha vinto due volte questa corsa), dove è posizionato lo sprint intermedio. Ci saranno, poi, 40 km di pianura prima di affrontare la prima ascesa di giornata: Alto di Caldaro (4.4 km al 6.6% medio, 2a categoria). Dopo una veloce discesa la corsa passerà per la prima volta sul traguardo di Bolzano, che porterà all’inizio del circuito lungo 19 km. Questo verrà ripetuto due volte e contiene la salita di Montoppio (9.2 km al 2% medio, prima categoria), che termina per l’ultima volta a 16.5 km dal traguardo, con i primi tre che saranno caratterizzati da tortuosi saliscendi. Gli ultimi, invece, saranno tutti in discesa e porteranno all’arrivo, dove verrà incoronato il vincitore finale.

Con la generale ancora aperta è molto probabile che a giocarsi la tappa saranno proprio i big, che cercheranno di guadagnare tempo sugli avversari e vincere il Tour of the Alps 2026. Il grande favorito per il successo è Giulio Pellizzari. Il marchigiano è primo in classifica e ha dimostrato di essere il più forte nelle tappe di montagna, se oggi dovesse mantenere la leadership sarebbe la prima vittoria di un giro a tappe per lui. Dopo il trionfo nella seconda frazione il classe 2003 cerca la doppietta, ma tutto dipenderà dalla condotta di gara che vorrà avere. Dietro di lui c’è la coppia della INEOS Grenadiers, composta da Thymen Arensman ed Egan Bernal, rispettivamente a sei e dieci secondi dal corridore della Red Bull BORA hansgroe. I due potrebbero collaborare per mettere in difficoltà Pellizzari, ma molto dipenderà dalla loro forma fisica.

Attenzione, anche, a Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team). Il britannico ha avuto una brutta giornata martedì, perdendo difatto le possibilità di ambire alla generale. Nelle due giornate successive, però, sono arrivati un primo e un secondo posto e può ambire ad un altro successo. Altri corridori pericolosi sono Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) e Ben O’Connor (Team Jayco AlUla).

OA Sport vi offre, dunque, la DIRETTA LIVE testuale della quinta e ultima tappa del Tour of the Alps 2026. La corsa fa parte dalla seconda frazione della Coppa Italia delle Regioni 2026. L’inizio è previsto per le 12.00. Buon divertimento!