Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Trento-Bolzano: orari, tv, percorso, favoriti. Pellizzari si gioca tutto sul Montoppio

Quanta ed ultima tappa per il Tour of the Alps 2026. La frazione odierna, valida anche per la Coppa Italia delle Regioni 2026, sarà fondamentale per il successo in classifica finale. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 12.00

PERCORSO TAPPA DI OGGI TOUR OF THE ALPS 2026

La frazione conclusiva della corsa sarà la più breve con i suoi 128,6 chilometri da Trento a Bolzano, ma non mancherà la possibilità di provare a ribaltare la classifica generale. Nelle primissime fasi la strada si impennerà verso Palù di Giovo, prima di tornare nel fondovalle e percorrere una trentina di chilometri pianeggianti. Raggiunta Caldaro, si tornerà a salire verso il villaggio di San Nicolò, conosciuta come l’Alta di Caldaro (4,4 km al 6,6%), seguita da una discesa veloce e da un altro tratto pianeggiante che condurrà al primo passaggio sul traguardo di Bolzano. Poco dopo, si entrerà in un circuito di 19 chilometri da ripetere due volte e caratterizzato dal GPM di Montoppio (9,2 km al 6,2%), scollinato per la seconda volta a una quindicina di chilometri dall’arrivo. Leggi gratis il n.12 di Azzurra! Il borsino di Los Angeles 2028, il calendario delle qualificazioni olimpiche, l'intervista a Odette Giuffrida e tanto altro!

FAVORITI

Sarà grande sfida tra i big in chiave classifica generale. Ha dimostrato una gamba eccellente Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) che è attualmente leader della graduatoria e deve difendersi dagli attacchi altrui, ma può puntare su una spalla come Aleksandr Vlasov, vicino in classifica. Da tenere d’occhio la Ineos Grenadiers: Egan Bernal e Thymen Arensman proveranno a lanciare l’attacco. Occhio anche alla Tudor Pro Cycling Team che proverà a far qualcosa con Mathys Rondel ed il campione uscente Michael Storer.

PROGRAMMA QUINTA TAPPA TOUR OF THE ALPS 2026

Venerdì 24 aprile – Trento-Bolzano (128,6 km)

Orario di partenza: 12.00

Orario di arrivo: 15.00 circa

DOVE VEDERE LA QUINTA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (dalle 13:25)

Diretta streaming: RaiPlay dalle 13:25; Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max dalle 13:25 alle 14:30, per abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport