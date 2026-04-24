LIVE Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: esordio complicatissimo, sorteggio non favorevole

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Lorenzo Musetti ed il polacco Hubert Hurkacz. Quinto confronto diretto tra i due con la situazione ferma finora sul 2 pari. L’ultima sfida risale ai sedicesimi di Wimbledon 2023 quando il toscano si arrese in tre parziali. Il vincente dell’incontro troverà al terzo turno uno tra l’olandese Griekspoor ed il bosniaco Dzumhur.

Musetti, ventiquattrenne di Carrara, si presenta all’appuntamento madrileno a margine di un primo assaggio di stagione sulla terra non entusiasmante. L’azzurro è stato subito sconfitto a Montecarlo dal padrone di casa Vacherot, per poi cedere ai quarti di finale di Barcellona sotto i colpi del francese Fils. Lorenzo deve ritrovare il feeling con l’amato rosso, e soprattutto sbloccarsi a livello mentale per tornare ai livelli che tutti conosciamo.

Dal canto suo Hurkacz, ventinovenne di Wroclaw, ha già testato i campi dell’impianto iberico superando all’esordio per 2-0 il portoghese Faria. Dal tennis potente e estroso il polacco, qualora in condizione, diverrebbe un osso durissimo per numerosi top 20 su di ogni superficie. Stagione problematica per ora anche per Hurkacz, che ha raggiunto come miglior risultato gli ottavi a Montecarlo.

L’incontro di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Lorenzo Musetti ed il polacco Hubert Hurkacz sarà il primo match sul campo Arantxa Sanchez dalle 11.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto della sfida. Buon divertimento e buon tennis a tutti!