Sport in tv oggi (lunedì 6 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Si preannuncia una Pasquetta 2026 ricca di appuntamenti per lo sport italiano ed internazionale, con tante discipline coinvolte ed un gran numero di competizioni da seguire. Occhi puntati sul primo turno del Masters 1000 di Montecarlo, che inaugura di fatto la stagione tennistica di alto livello sulla terra battuta per quanto riguarda il circuito ATP.

In campo Flavio Cobolli contro l’argentino Francisco Comesaña e Matteo Arnaldi contro il cileno Cristian Garin, ma anche l’inedita coppia azzurra di doppio composta da Matteo Berrettini e Andrea Vavassori che farà il suo debutto nel torneo monegasco affrontando il binomio di singolaristi formato dal britannico Cameron Norrie e l’australiano Alex de Minaur.

Il menù odierno propone anche qualche corsa ciclistica come la Ronde de Mouscron femminile, il Giro del Belvedere e la frazione inaugurale del Giro dei Paesi Baschi, oltre a Italia-Spagna della World Cup di pallanuoto e alla prima giornata degli Europei di badminton. Spazio inoltre per i posticipi della Serie A di calcio e per le semifinali scudetto di volley maschile (Perugia-Piacenza) e basket femminile (Roseto-Venezia).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 6 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 6 aprile

1.30 Basket, NBA: Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

4.00 Basket, NBA: Golden State Warriors-Houston Rockets – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

11.00 Tennis, ATP Montecarlo: primo turno (1° match sul Court EA de Massy il doppio Berrettini/Vavassori vs De Minaur/Norrie, 3° match Matteo Arnaldi vs Cristian Garin, 4° match sul Court des Princes Flavio Cobolli vs Francisco Comesaña) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 17.55), Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

11.00 Snooker, Mondiali: qualificazioni – Diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max

12.00 Ciclismo femminile: Ronde de Mouscron – Dalle 13.30 in diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN

12.30 Calcio, Serie A: Udinese-Como – Diretta streaming su DAZN

12.30 Calcio, Serie B: Cesena-Sudtirol – Diretta streaming su DAZN

13.15 Ciclismo: Giro del Belvedere – Prevista una sintesi in differita su RaiSportHD e Rai Play dalle 22.15

14.00 Tennis, WTA Linz: primo turno – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (fino alle 17.55), Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport Mix; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

14.30 Ciclismo, Giro dei Paesi Baschi: prima tappa – Dalle 15.15 in diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN

14.30 Pallanuoto, World Cup: Italia-Spagna – Diretta streaming sulla piattaforma Recast di World Aquatics

15.00 Calcio, Serie A: Lecce-Atalanta – Diretta streaming su DAZN

15.00 Calcio, Serie B: Bari-Modena – Diretta streaming su DAZN

15.00 Calcio, Serie B: Catanzaro-Monza – Diretta streaming su DAZN

15.00 Calcio, Serie B: Mantova-Entella – Diretta streaming su DAZN

15.00 Calcio, Serie B: Reggiana-Pescara – Diretta streaming su DAZN

15.00 Calcio, Serie B: Venezia-Juve Stabia – Diretta streaming su DAZN

16.00 Badminton, Europei: primo turno (4° match sul campo 1, verso le 17.30, Giovanni Toti vs Cholan Kayan) – Diretta streaming su Badminton Europe TV

16.45 Scherma, Mondiali Giovanili: sesta giornata – Diretta streaming su Fencing TV

17.15 Calcio, Serie B: Sampdoria-Empoli – Diretta streaming su DAZN

17.30 Volley, Superlega: Perugia-Piacenza (gara-1 semifinale) – Diretta tv su RaiSportHD; live streaming su Rai Play e VBTV

18.00 Calcio, Serie A: Juventus-Genoa – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

19.30 Calcio, Serie B: Carrarese-Spezia – Diretta streaming su DAZN

20.15 Basket femminile, Serie A: Roseto-Venezia (gara-2 semifinale) – Diretta tv su RaiSportHD; live streaming su Rai Play e FLIMA

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Milan – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Liga: Girona-Villareal – Diretta streaming su DAZN