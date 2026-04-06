LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: spettacolo con Seixas, Del Toro, Ayuso e Roglic

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, la cronometro con partenza e arrivo a Bilbao di 13.8 km. E’ la 65esima edizione della corsa, conosciuta dal 2018 anche come Itzulia Basque Country.

Il percorso non è quello di una cronometro normale, ma, proprio per ricordare la durezza di questo territorio, presenta già diverse difficoltà. Appena partiti i corridori affronteranno subito il GPM di Santo Domingo (2.4 km al 7% medio), di terza categoria. Successivamente ci sarà una lunga discesa che porterà all’arrivo. Qui gli ultimi 470 metri saranno in salita, con una pendenza media del 9.2% medio e massima del 19%.

Sarà probabilmente sfida tra i big della generale per la vittoria della prima tappa. Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) cerca ancora la prima vittoria in questa specialità da professionista, esclusi i campionati nazionali, e oggi può riuscirci. Il messicano ha un grandissima condizione, come dimostrano le 5 vittorie da febbraio, e può dire la sua su un percorso come quello di oggi. Chi, invece, conta numerosi successi nelle prove contro il tempo è Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgroe). Lo sloveno ha raccolto in carriera 19 vittorie in questo tipo di gara, inclusa la prova olimpica del 2020, ma l’ultimo trionfo risale al 2024, proprio nella crono di apertura del Giro dei Paesi Baschi. Il classe 1989, sebbene non abbia più la stessa forma di qualche anno fa, continua a mantenere un buon livello che gli permette di giocarsi le sue carte contro gli avversari più forti e con un tracciato del genere oggi si può esaltare. Juan Ayuso (Lidl Trek) torna in gara dopo la brutta caduta alla Parigi-Nizza che lo costrinse al ritiro. Al rientro ci sono molte domande sulla sua tenuta fisica, ma il talento dello spagnolo non è certo da scoprire e in questa tappa può essere molto pericoloso.

Quando Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) ha annunciato la sua presenza in corsa c’è stata da subito grande curiosità, per quello che avrebbe potuto fare. Il talentino francese, che esploso quest’anno con il secondo posto alla Strade Bianche, non ha ancora potuto dimostrare il livello a cronometro, ma tutti si chiedono cosa potrà fare in questa settimana di corsa, a partire da oggi. Se il 2006 dovesse mettersi nelle prime posizioni già oggi, allora diventerebbe molto pericoloso. Attenzione, anche, a Cian Uijtdebroeks (Movistar Team), Brandon Mcnulty (UAE Team Emirates – XRG), Bruno Armirail (Team Visma | Lease a Bike), Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) ed il nostro Antonio Tiberi (Bahrain Victorious).

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE testuale del Giro dei Paesi Baschi 2026, 65esima edizione della corsa basca, conosciuta dal 2018 come Itzulia Basque Country. Il primo corridore partirà alle 14.30. Buon divertimento!