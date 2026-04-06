LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: coppia inedita, assente Bolelli

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Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di doppio tra la coppia azzurra Andrea Vavassori/Matteo Berrettini e il tandem formato dall’australiano Alex de Minaur e dal britannico Cameron Norrie, valido per il primo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis. Cambia, per il piemontese, l’abituale compagno di doppia vista l’assenza di Simone Bolelli, colpito nei giorni scorsi dalla dolorosa scomparsa del padre.

Andrea Vavassori è reduce, insieme al suo abituale partner, dal prestigioso successo ottenuto nel torneo Masters 1000 di Miami grazie alla vittoria in finale contro il duo Heliovaara/Patten. Matteo Berrettini, reduce dalla sconfitta con Buse nel primo turno del torneo di Marrakech, approfitterà dell’occasione per scaldare i motori in vista del debutto in singolare contro il veterano spagnolo Roberto Bautista Agut.

Quello odierno non rappresenta un incontro inedito. L’unico precedente esistente tra i quattro giocatori risale infatti al torneo del Queen’s 2021. Nel match di primo turno sull’erba londinese de Minaur/Norrie hanno superato Berrettini/ Vavassori 6-3 6-4 In poco meno di un’ora di gioco.

In caso di vittoria la coppia italiana, inserita in tabellone grazie a una wild card, guadagnerebbe 90 punti nel ranking e la qualificazione per la sfida degli ottavi di finale contro le teste di serie numero tre del tabellone monegasco, il duo formato dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten.

La sfida tra i due azzurri e il tandem australiano- britannico sarà la prima di giornata sul campo EA de Massy a partire dalle 11:00. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida tra Andrea Vavassori/Matteo Berrettini e Alex de Minaur/ Cameron Norrie valida per il primo turno del torneo ATP di Montecarlo: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento