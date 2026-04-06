LIVE Perugia-Piacenza, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia la serie di semifinale

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Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara1 dei playoff si superlega maschile di volley tra Sir Susa Scai Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Il confronto apre una semifinale che mette subito di fronte due interpretazioni differenti della pallavolo di alto livello. Da una parte una squadra che ha costruito il proprio percorso su solidità e continuità, dall’altra un gruppo capace di accendersi nei momenti più complessi e di trovare soluzioni anche nelle situazioni più intricate. Gara-1 rappresenta il primo vero banco di prova per capire gli equilibri della serie.

Perugia arriva a questo appuntamento con una condizione evidente e con risultati che parlano chiaro. Il successo per 3-0 contro il Guaguas Las Palmas ha garantito agli umbri l’accesso alla Final Four di Champions League, confermando quanto già visto nei quarti playoff, chiusi senza esitazioni con un altro 3-0 ai danni di Monza. La formazione guidata da Angelo Lorenzetti ha mostrato una capacità costante di gestione del match, mantenendo sempre il controllo delle situazioni e alzando il livello nei passaggi più delicati. L’attacco può contare su terminali di assoluto valore come Ben Tara, Plotnytskyi e Semeniuk, mentre al centro Roberto Russo assicura equilibrio tra muro e gioco rapido. Il tutto è orchestrato dalla regia di Simone Giannelli, elemento chiave per ritmo e distribuzione, in un sistema che si distingue per organizzazione e qualità nel servizio.

Piacenza si presenta invece con un percorso diverso, costruito attraverso partite combattute e momenti di difficoltà superati con carattere. Il 3-2 contro Modena ha evidenziato la capacità degli emiliani di restare competitivi anche quando l’inerzia non è favorevole, trovando risposte nei frangenti più complessi. A questo si aggiunge il recente successo europeo contro Lubiana, che ha aperto le porte della finale di Coppa CEV, dando ulteriore fiducia a un gruppo in crescita. Nella sfida decisiva del Panini sono emerse le individualità più incisive: Mandiraci, particolarmente efficace al servizio e in attacco, ma anche Gutierrez, Simon e Bovolenta, riferimenti importanti in una squadra che, quando trova equilibrio in ricezione, riesce a esprimere un livello molto competitivo.

Se Perugia sembra avere maggiore struttura e continuità, Piacenza può contare su una combinazione di fisicità e qualità tecnica capace di mettere pressione anche a un avversario così organizzato. Il tema della gestione delle energie resta centrale, considerando gli impegni ravvicinati tra playoff e competizione europea, così come la necessità di mantenere costanza nell’arco della gara contro una squadra che difficilmente concede spazio.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di gara1 dei playoff si superlega maschile di volley tra Sir Susa Scai Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 17.30!