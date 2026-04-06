LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio pieno di insidie

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Flavio Cobolli e Francisco Comesana, valido per il primo turno del Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa monegasca, esordio pieno di insidie per il tennista romano, al cospetto di un giocatore solido che ha nel mattone tritato la sua superficie preferita. Cobolli sarà chiamato ad alzare il livello e a trovare le migliori soluzioni dal proprio repertorio.

L’azzurro è reduce da un periodo un po’ particolare. Dopo aver trionfato ad Acapulco (Messico), il classe 2002 del Bel Paese ha faticato a esprimere il proprio miglior tennis a Indian Wells e a Miami. Sconfitte prima del tempo sia in California che in Florida che hanno alimentato dubbi e perplessità sulla sua attuale condizione. La speranza è di vederlo al meglio, per mettere in mostra le sue qualità.

Dall’altra parte della rete ci sarà un tennista non disposto a fare regali. Un giocatore solido e consistente Comesana, che sulla terra sa il fatto suo. Dotato di un dritto particolarmente potente, il sudamericano può comandare lo scambio dal lato destro e, muovendosi piuttosto bene, sa come sfiancare nello scambio l’avversario. Dovrà essere bravo l’azzurro nell’avere pazienza e nel dare maggior imprevedibilità.

Non ci sono precedenti tra i due e questo aspetto andrà considerato nell’approccio alla partita. I riferimenti andranno trovati nel corso dell’incontro e Cobolli cercherà anche di far leva sul proprio servizio per aprirsi il campo o avere “punti gratuiti” che possano consentirgli di risparmiare energie.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Flavio Cobolli e Francisco Comesana, valido per il primo turno del Masters1000 di Montecarlo: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match sarà il quarto e ultimo in programma sul Campo dei Principi. Lo schedule sarà aperto a partire dalle 11:00 dal confronto Rinderknech-Khachanov, a seguire ci saranno Lehecka-Nava, Fonseca-Diallo e per l’appunto la partita dell’azzurro. Buon divertimento!