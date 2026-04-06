LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: va in scena la classica degli ultimi anni

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Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Spagna, in programma ad Alessandropoli e valevole per la prima giornata del girone B della Division I di World Cup 2026 di pallanuoto maschile. Il cammino degli azzurri inizia dalla classica degli ultimi anni della pallanuoto internazionale.

La rappresentativa tricolore riparte dal quarto posto conseguito nella recente rassegna continentale di Belgrado. L’obiettivo strutturale è quello di migliorare dal punto di vista del gioco dei risultati, mentre quello più immediato è chiudere la competizione tra le prime cinque per timbrare la qualificazione alla Final Eight di Sydney, in programma dal 22 al 26 luglio.

Il pass per l’Australia aprirebbe al gruppo l’opportunità di poter disputare altre partite ad alto livello, step indispensabile per arricchire il bagaglio esperienziale dei diversi giovani in rosa in un percorso che mira, sul medio termine, a riportare l’Italia ai massimi livelli.

Rispetto alla spedizione in terra serba sono quattro le novità presenti nel roster: fuori Francesco Condemi, costretto al forfait da un infortunio alla mano, Francesco De Michelis e Mattia Antonucci. Tornano in gruppo, dopo diversi mesi, Gianmarco Nicosia e Giacomo Cannella, mentre sono al debutto assoluto con la calottina azzurra Stefano Guerrato ed Eduardo Campopiano.

La Spagna allenata da David Martin è formazione che, nonostante l’abbandono della stella Perrone, miscela in maniera esemplare esperienza, leadership e talento dei giovani. Il portiere Unai Aguirre, il fuoriclasse della Pro Recco Alvaro Granados e il talento cristallino dell’attaccante del Barceloneta Bernat Sanahuja sono le stelle di una squadra che difficilmente fallisce l’appuntamento con il podio dei grandi eventi internazionali e sarà ulteriormente stimolata dal desiderio di difendere il titolo vinto lo scorso anno.

Il match tra Italia e Spagna, in programma ad Alessandropoli, valevole per la prima giornata del girone B della Division I di World Cup di pallanuoto maschile, inizierà alle ore 14.30: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 14.00, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!