Sinner-Alcaraz si vedrà su TV8 in diretta o differita? Orario finale Montecarlo, programma in chiaro

Nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo l’ultimo atto vedrà il confronto tra le prime due teste di serie, che si giocheranno anche la vetta del ranking ATP: l’azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding, proverà a detronizzare il campione uscente, lo spagnolo Carlos Alcaraz, attuale numero 1 del mondo.

Nella giornata di domani, domenica 12 aprile, il match valido per la finale di singolare tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz sarà il secondo del programma, che sul Court Rainier III si aprirà alle ore 12.00 con la finale di doppio, ma si giocherà comunque non prima delle ore 15.00.

La finale del tabellone di singolare dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e TV8 HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, Tennis TV e tv8.it, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’ultimo atto.

CALENDARIO ATP MONTECARLO 2026

Domenica 12 aprile

Court Rainier III – Dalle ore 12.00

Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/Croazia, 5)-Kevin Krawietz/Tim Puetz (Germania, 6)

Non prima delle ore 15.00

Jannik Sinner (Italia, 2)-Carlos Alcaraz (Spagna, 1) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, TV8 HD

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), TV8 HD (8).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV, tv8.it.

Diretta live testuale: OA Sport.