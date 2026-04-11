Tennis
Quanti punti ha già recuperato Sinner su Alcaraz nel ranking ATP. La finale decide il n.1
Jannik Sinner nell’aggiornamento del ranking ATP di lunedì scorso era secondo a 1190 punti da Alcaraz, mentre con l’approdo in finale a Montecarlo di entrambi i protagonisti nella corsa alla vetta della classifica mondiale l’azzurro si è portato a soli 240 punti dal rivale diretto, guadagnandone dunque 950 netti.
L’ultimo atto dei tornei di categoria Masters 1000 mette in palio 350 punti: la finale di domani, dunque, deciderà chi sarà il numero 1 nel ranking ATP nell’aggiornamento di lunedì prossimo. Sinner vincendo scavalcherebbe Alcaraz di 110 punti, mentre Alcaraz imponendosi andrebbe a +590 sull’azzurro.
Qualora dovesse spuntarla Sinner, però, Alcaraz avrebbe modo di riprendersi il trono la settimana successiva: lo spagnolo è iscritto a Barcellona, dove difende la finale dello scorso anno. Vincendo il torneo, però, l’iberico tornerebbe davanti all’azzurro ed arriverebbe a Madrid da numero 1 ATP.
Nel caso in cui dovesse vincere Alcaraz, invece, lo spagnolo a Barcellona ripartirebbe comunque con 260 punti di margine sull’azzurro, ed a quel punto il torneo catalano servirebbe soltanto a definire il margine con cui l’iberico si presenterebbe davanti a Sinner a Madrid.
RANKING ATP UFFICIALE (6 APRILE 2026)
1 Carlos Alcaraz 13590
2 Jannik Sinner 12400
RANKING ATP VIRTUALE PRIMA DELLA FINALE DI MONTECARLO
1 Carlos Alcaraz 13240
2 Jannik Sinner 13000
RANKING ATP VIRTUALE IN CASO DI VITTORIA DI SINNER IN FINALE
1 Jannik Sinner 13350
2 Carlos Alcaraz 13240
RANKING ATP VIRTUALE IN CASO DI VITTORIA DI ALCARAZ IN FINALE
1 Carlos Alcaraz 13590
2 Jannik Sinner 13000
Fonte: ATP Media Notes