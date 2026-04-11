Tennis
Tennis, tutti gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana 13-19 aprile
Nutrita la pattuglia di italiani al via dei tornei di tennis previsti dal 13 al 19 aprile, settimana che farà da preludio al torneo di Madrid, antipasto di quel che sarà poi a Roma ed al Roland Garros: entra dunque nel vivo la stagione sulla terra battuta europea.
Nell’ATP 500 di Barcellona saranno al via Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, mentre tenteranno l’accesso al main draw tramite le qualificazioni Matteo Arnaldi, Francesco Maestrelli e Giulio Zeppieri. Nel WTA 500 di Stoccarda sarà in gara Jasmine Paolini.
Nell’ATP 500 di Monaco di Baviera saranno direttamente nel main draw Flavio Cobolli e Luciano Darderi, mentre dovrà passare attraverso il tabellone cadetto Lorenzo Giustino. Nel WTA 250 di Rouen spazio ad Elisabetta Cocciaretto nel tabellone principale ed a Jessica Pieri nelle qualificazioni.
ITALIANI NEI TORNEI ATP E WTA DAL 13 AL 19 APRILE
ATP 500 BARCELLONA
Tabellone principale
Lorenzo Musetti
Lorenzo Sonego
Qualificazioni
Matteo Arnaldi
Francesco Maestrelli
Giulio Zeppieri
ATP 500 MONACO DI BAVIERA
Tabellone principale
Flavio Cobolli
Luciano Darderi
Qualificazioni
Lorenzo Giustino
WTA 500 STOCCARDA
Tabellone principale
Jasmine Paolini
WTA 250 ROUEN
Tabellone principale
Elisabetta Cocciaretto
Qualificazioni
Jessica Pieri