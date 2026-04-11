Tennis, tutti gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana 13-19 aprile

Nutrita la pattuglia di italiani al via dei tornei di tennis previsti dal 13 al 19 aprile, settimana che farà da preludio al torneo di Madrid, antipasto di quel che sarà poi a Roma ed al Roland Garros: entra dunque nel vivo la stagione sulla terra battuta europea.

Nell’ATP 500 di Barcellona saranno al via Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, mentre tenteranno l’accesso al main draw tramite le qualificazioni Matteo Arnaldi, Francesco Maestrelli e Giulio Zeppieri. Nel WTA 500 di Stoccarda sarà in gara Jasmine Paolini.

Nell’ATP 500 di Monaco di Baviera saranno direttamente nel main draw Flavio Cobolli e Luciano Darderi, mentre dovrà passare attraverso il tabellone cadetto Lorenzo Giustino. Nel WTA 250 di Rouen spazio ad Elisabetta Cocciaretto nel tabellone principale ed a Jessica Pieri nelle qualificazioni.

ITALIANI NEI TORNEI ATP E WTA DAL 13 AL 19 APRILE

ATP 500 BARCELLONA

Tabellone principale

Lorenzo Musetti

Lorenzo Sonego

Qualificazioni

Matteo Arnaldi

Francesco Maestrelli

Giulio Zeppieri

ATP 500 MONACO DI BAVIERA

Tabellone principale

Flavio Cobolli

Luciano Darderi

Qualificazioni

Lorenzo Giustino

WTA 500 STOCCARDA

Tabellone principale

Jasmine Paolini

WTA 250 ROUEN

Tabellone principale

Elisabetta Cocciaretto

Qualificazioni

Jessica Pieri