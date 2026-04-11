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Tennis

Tennis, tutti gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana 13-19 aprile

Pubblicato

21 minuti fa

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Per approfondire:
Lorenzo Musetti
Lorenzo Musetti / IPA Sport

Nutrita la pattuglia di italiani al via dei tornei di tennis previsti dal 13 al 19 aprile, settimana che farà da preludio al torneo di Madrid, antipasto di quel che sarà poi a Roma ed al Roland Garros: entra dunque nel vivo la stagione sulla terra battuta europea.

Nell’ATP 500 di Barcellona saranno al via Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, mentre tenteranno l’accesso al main draw tramite le qualificazioni Matteo Arnaldi, Francesco Maestrelli e Giulio Zeppieri. Nel WTA 500 di Stoccarda sarà in gara Jasmine Paolini.

Nell’ATP 500 di Monaco di Baviera saranno direttamente nel main draw Flavio Cobolli e Luciano Darderi, mentre dovrà passare attraverso il tabellone cadetto Lorenzo Giustino. Nel WTA 250 di Rouen spazio ad Elisabetta Cocciaretto nel tabellone principale ed a Jessica Pieri nelle qualificazioni.

ITALIANI NEI TORNEI ATP E WTA DAL 13 AL 19 APRILE

ATP 500 BARCELLONA 

Tabellone principale
Lorenzo Musetti
Lorenzo Sonego

Qualificazioni
Matteo Arnaldi
Francesco Maestrelli
Giulio Zeppieri

ATP 500 MONACO DI BAVIERA

Tabellone principale
Flavio Cobolli
Luciano Darderi

Qualificazioni
Lorenzo Giustino

WTA 500 STOCCARDA

Tabellone principale
Jasmine Paolini

WTA 250 ROUEN

Tabellone principale
Elisabetta Cocciaretto

Qualificazioni
Jessica Pieri

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