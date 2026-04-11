Dove vedere in tv Sinner-Alcaraz, ATP Montecarlo 2026: orario, programma in chiaro, streaming

Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, che andrà in scena domenica 12 aprile (ore 15.00) sul Campo Ranieri III. Sarà la terra rossa del Principato a ospitare il primo confronto ufficiale della stagione tra il fuoriclasse altoatesino e il fenomenale spagnolo, che si erano affrontati in un’esibizione a Seoul prima degli Australian Open e che si troveranno testa a testa per l’ottavo atto conclusivo di fila.

Si preannuncia un confronto appassionante, avvincente, equilibrato e imperdibile per tutti gli appassionati: si riaccende il grande duello del tennis internazionale contemporaneo, tra l’altro verrà messo in palio lo status di numero 1 del mondo. Il tennista italiano scavalcherà il grande rivale in testa al ranking ATP se riuscirà ad alzare al cielo il trofeo: l’iberico sarà chiamato a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa, l’azzurro inseguirà la prima gioia a queste latitudini.

Sinner si presenterà all’appuntamento dopo aver vinto i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, poi in semifinale a Montecarlo ha strapazzato il tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo, terzo successo di fila in una semifinale di livello 1000). Alcaraz ha faticato più del previsto per regolare il monegasco Valentin Vacherot e ha concesso qualcosina nel corso di questa settimana, come dimostra il set perso agli ottavi di finale contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry.

Lo spagnolo conduce per 10-6 nei precedenti ufficiali, Sinner ha vinto l’ultimo nella finale delle ATP Finals e si impose anche a Wimbledon la scorsa estate, mentre l’iberico ebbe la meglio al Roland Garros annullando tre match-point e poi anche a Cincinnati e agli US Open. In palio lo status di numero 1 del mondo: Sinner si riprenderà lo scettro se riuscirà a vincere il torneo, mentre Alcaraz sarà chiamato a difendere il titolo per rimanere in vetta al ranking ATP.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Alcaraz, finale del Masters 1000 di Montecarlo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su TV8, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203); diretta streaming su tv8.it, Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-ALCARAZ, FINALE ATP MONTECARLO

Domenica 12 aprile

Ore 15.00 Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

PROGRAMMA SINNER-ALCARAZ MONTECARLO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: tv8.it, gratis; Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.