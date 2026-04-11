Tennis
ATP Barcellona, tabellone duro per Lorenzo Musetti: subito una nuova stella spagnola, possibile rivincita con Vacherot
Un tabellone in salita per Lorenzo Musetti, impegnato nell’ATP500 di Barcellona nelle prossime ore. Dal 13 al 19 aprile il prestigioso torneo catalano terra banco e il toscano spera di trovare quel feeling che a Montecarlo non ha avuto. Complici i tanti problemi fisici degli ultimi due mesi, l’azzurro ha potuto giocare molto poco e il ritmo partita è quello che manca, da associare alla fiducia nel proprio tennis.
Un po’ come era accaduto nel Principato, il sorteggio non è stato così benevolo perché dall’altra parte della rete ci sarà da affrontare all’esordio un tennista in grande ascesa come Martin Landaluce (wild card). Un esordio particolarmente ostico per Musetti che rischia non poco al cospetto del giovane iberico.
Nello stesso spicchio di tabellone troviamo in un possibile ottavo Corentin Moutet o Ignacio Buse e in un quarto eventuale Valentin Vacherot / Terence Atmane / Brandon Nakashima / Arthur Fils. Un possibile incrocio col monegasco potrebbe prefigurarsi, dopo il ko subito nel Principato, senza sottovalutare l’eventualità di una sfida contro il francese Fils.
In tutto questo, in semifinale, il russo Karen Khachanov e il britannico Cameron Norrie sono quelli da considerare, mentre nell’atto conclusivo, ovviamente, c’è Carlitos Alcaraz che ambisce essere re della terra davanti al pubblico di casa.
TABELLONE ATP BARCELLONA 2026
(1) Carlos Alcaraz ESP vs Qualifier
Tomas Machac CZE vs Sebastian Baez ARG
Qualifier vs Lorenzo Sonego ITA
Mariano Navone ARG vs (5) Andrey Rublev RUS
(3) Alex de Minaur AUS vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Nuno Borges POR vs Adrian Mannarino FRA
Tomas Martin Etcheverry ARG vs (8) Jack Draper GBR
(7) Cameron Norrie GBR vs (WC) Stan Wawrinka SUI
Reilly Opelka USA vs Qualifier
Jaume Munar ESP vs (WC) Rafael Jodar ESP
Camilo Ugo Carabelli ARG vs (4) Karen Khachanov RUS
(6) Valentin Vacherot MON vs Terence Atmane FRA
Brandon Nakashima USA vs Arthur Fils FRA
Ignacio Buse PER vs Corentin Moutet FRA
(WC) Martin Landaluce ESP vs (2) Lorenzo Musetti ITA
TABELLONE LORENZO MUSETTI BARCELLONA
Primo turno – Martin Landaluce
Ottavi di finale – Corentin Moutet / Ignacio Buse
Quarti di finale – Valentin Vacherot / Terence Atmane / Brandon Nakashima / Arthur Fils
Semifinale – Karen Khachanov / Cameron Norrie
Finale – Carlos Alcaraz / Alex de Minaur