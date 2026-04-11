ATP Monaco 2026, Alexander Zvevev il riferimento. Cobolli e Darderi cercano riscatto

Dal 13 al 19 aprile, sulla terra rossa di Monaco di Baviera (Germania), la campagna sulla terra rossa proseguirà. Messa alle spalle la settimana dedicata al Masters1000 di Montecarlo, ci si tuffa nell’appuntamento bavarese col tedesco Alexander Zverev che dovrebbe essere il riferimento.

Il n.3 del mondo non ha annunciato, allo stato attuale delle cose un possibile forfait per gli impegni nel Principato, per questo dovrebbe disputare il torneo di casa. Zverev è in cima all’entry-list a precedere l’americano Ben Shelton, il kazako Alexander Bublik e i due azzurri Flavio Cobolli e Luciano Darderi.

Per il romano e l’italo-argentino il torneo tedesco è un’opportunità per trovare quel feeling che nelle ultime settimane hanno un po’ smarrito. Una versione molto sottotono di Cobolli e Darderi a Montecarlo. Grande nervosismo per entrambi e un rendimento molto poco lucido in partita, fatto di tanti errori e scelte discutibili nel match.

Vedremo se in terra teutonica la situazione cambierà anche per arrivare poi agli eventi più importanti di questa parte d’annata con un carico di fiducia sufficiente. Torneo in cui saranno da osservare con attenzione anche l’argentino Francisco Cerundolo e il francese Arthur Rinderknech.