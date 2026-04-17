Scherma, ad Atene diventano nove le azzurre al via del tabellone principale di sciabola femminile

Si apre ad Atene, in Grecia, la tappa della Coppa del Mondo di scherma riservata alla sciabola femminile: all’unica azzurra già di diritto nel tabellone principale se ne aggiungono altre otto al termine delle qualificazioni odierne, mentre in tre non superano i turni eliminatori.

L’unica azzurra della Nazionale guidata dal CT Andrea Aquili ammessa per classifica al tabellone principale, in quanto facente parte delle sedici teste di serie era Michela Battiston (n° 5 del ranking), mentre altre undici hanno tentato quest’oggi di staccare il pass attraverso le qualificazioni.

In tre ci sono riuscite al termine della prima fase a gironi, ovvero Mariella Viale (22), Manuela Spica (61) e Martina Criscio (67), mentre per le altre otto azzurre ancora in gara si è reso necessario affrontare il tabellone preliminare.

Altre 5 italiane hanno raggiunto il main draw, ovvero Eloisa Passaro (69), Michela Landi (130), Vittoria Mocci (147), Alessia Di Carlo (115) e Carlotta Fusetti (97). Quest’ultima ha estromesso nell’assalto decisivo in un derby azzurro Claudia Rotili (56), infine sono state eliminate anche Chiara Mormile (37) e Gaia Karola Carafa.