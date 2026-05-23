Scherma
Scherma, Alberta Santuccio da urlo a Saint Maur! Trionfo dell’azzurra in Coppa del Mondo
Sventola il tricolore sulla pedana di Saint-Maur! Una strepitosa Alberta Santuccio ha infatti vinto l’ultima tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità spada femminile, rendendosi artefice di un percorso da schiacciasassi terminato con il trionfo sulla statunitense Hadley Husisian che vale il secondo trionfo consecutivo nella rassegna itinerante.
Sicuro l’inizio della nostra portacolori che, pronti-via, si è liberata dell’israeliana Yana Botvinnik, passando per 14-13, preludio del derby contro Giulia Paulis, battuta con più fermezza, come dimostra il punteggio di 15-8. Giunta agli ottavi, la siciliana ha inoltre battuto per 14-11 la polacca Gloria Klughardt, per poi sbarazzarsi della oltremodo competitiva americana Catherine Nixon con il punteggio di 15-10.
Già certa della medaglia, l’azzurra si è quindi presentata in semifinale al cospetto della cinese, numero 4 del seeding, Yang Jingwen, superandola con tre stoccate di vantaggio (15-11). Poi, nell’ultimo atto, Alberta ha lanciato il guanto di sfida alla già citata Husisan, sconfiggendola con un sonoro 15-8.
Bene tra le altre azzurre un’ottima Gaia Traditi, fermatasi agli ottavi di finale uscendo di scena contro l’asiatica Yang, perdendo di una sola staccata. Giulia Rizzi si è classificata diciannovesima, Sara Maria Kowalczyk ventesima, Giulia Paulis venticinquesima, Alessandra Bozza trentesima, Rossella Fiamingo trentaquattresima, Roberta Marzani trentasettesima, Lucrezia Paulis cinquantunesima e Gaia Caforio cinquantaseiesima.