Scherma, l’Italia firma la doppietta in Coppa del Mondo! Le azzurre dominano il fioretto a Il Cairo

L’Italia concede il bis e, pochi minuti dopo la vittoria del quartetto maschile, si impone anche nella prova a squadre del fioretto femminile nella tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma: a Il Cairo, in Egitto, a fare festa sono Arianna Errigo, Martina Favaretto, Martina Batini ed Anna Cristino.

L’Italia, accreditata della prima testa di serie, usufruisce di un bye al primo turno ed esordisce direttamente agli ottavi di finale, dove le azzurre liquidano Cina Taipei, battuta per 45-20, per poi disputare i quarti di finale contro l’Ucraina, sconfitta comunque con margine, con lo score di 40-31.

Nel penultimo atto lo scoglio per le azzurre è il Giappone: l’Italia finisce anche sotto di 4 stoccate sul 27-31 a due assalti dalla conclusione, ma rimonta e la spunta per 41-38. In finale la sfida con la Francia è equilibratissima, poi nell’ultimo assalto Anna Cristino rifila un 6-0 ad Anita Blaze e consegna il successo alle azzurre sul 45-40.

La sfida per il terzo posto va agli Stati Uniti, che dopo aver perso in semifinale contro le transalpine per 40-41, nell’assalto che vale il gradino più basso del podio riescono ad aver ragione delle nipponiche, battute con il punteggio di 42-38.