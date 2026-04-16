Scherma, tutte le armi in pedana nel fine settimana. Attesa per il Trofeo Luxardo a Padova

Sarà un fine settimana infuocato per la scherma, considerando che da oggi a domenica saranno impegnate in pedana tutte le armi. Un lungo giro per il mondo e che toccherà anche l’Italia, visto che a Padova si disputa la 67^ edizione del Trofeo Luxardo, il più antico appuntamento della Coppa del Mondo di sciabola maschile. C’è grande attesa ovviamente per gli sciabolatori azzurri, che nelle ultime stagioni hanno ottenuto degli ottimi risultati, soprattutto Michele Gallo, protagonista di una vittoria nel 2023 e di un secondo posto l’anno scorso.

Uomini a Padova, mentre le donne saranno impegnate in Grecia ad Atene, che sicuramente vanno a caccia del podio nella prova individuale, soprattutto con una Michela Battiston che sta disputando una stagione decisamente positiva. Domenica sia a Padova sia ad Atene si disputeranno le prove a squadre, ma i quartetti verranno decisi solamente a ridosso dello stesso Team Event.

Il fioretto vola in Egitto a Il Cairo per una tappa di Coppa del Mondo sia al femminile sia al maschile. Fari ovviamente puntati sui portacolori azzurri, protagonisti finora di una stagione come sempre eccezionale. Tra le donne già in cinque sono presenti nel tabellone principale, compresa una ritrovata Alice Volpi, che vuole continuare sulla strada intrapresa nell’ultimo mese; mentre tra gli uomini sono tre gli azzurri già qualificati. Domenica spazio alle gare a squadre, ma i quartetti saranno decisi dal CT Simone Vanni solo dopo le gare individuali.

Si ritorna in Europa invece per la spada. A Budapest è in programma il secondo Grand Prix della stagione, con il primo che si era disputato tre mesi fa a Doha e che aveva portato all’Italia il podio di Simone Mencarelli, capace di centrare un favoloso secondo posto (suo miglior risultato della carriera). In Ungheria si disputeranno dunque solo le gare individuali e sicuramente in chiave azzurra sono davvero tanti i possibili protagonisti tra uomini e donne che possono puntare anche al massimo risultato.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO SCHERMA 16-19 APRILE 2026

Fioretto Donne (Il Cairo): Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo, Anna Cristino, Alice Volpi, Martina Sinigalia, Francesca Palumbo, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Elena Tangherlini, Matilde Molinari

Fioretto Uomini (Il Cairo): Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Filippo Macchi, Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Davide Filippi, Alessio Foconi, Damiano Di Veroli, Edoardo Luperi, Damiano Rosatelli, Alessio Di Tommaso, Giuseppe Franzoni

Sciabola Donne (Atene): Michela Battiston, Mariella Viale, Chiara Mormile, Claudia Rotili, Manuela Spica, Martina Criscio, Eloisa Passaro, Carlotta Fusetti, Alessia Di Carlo, Michela Landi, Vittoria Mocci, Gaia Karola Carafa

Sciabola Uomini (Padova): Luca Curatoli, Pietro Torre, Michele Gallo, Matteo Neri, Cosimo Bertini, Dario Cavaliere, Leonardo Dreossi, Edoardo Cantini, Mattia Rea, Marco Mastrullo, Marco Stigliano, Edoardo Reale, Francesco Bonsanto, Daniele Franciosa, Lupo Veccia Scavalli, Leonardo Reale, Antonio Aruta, Pietro Hirsch Butte, Christian Avaltroni, Valerio Reale

Spada Donne (Budapest): Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Federica Isola, Gaia Caforio, Lucrezia Paulis, Carola Maccagno, Alessandra Bozza, Gaia Traditi, Beatrice Cagnin

Spada Uomini (Budapest): Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli, Valerio Cuomo, Gianpaolo Buzzacchino, Filippo Armaleo, Enrico Piatti, Fabrizio Cuomo, Pietro Nicoli, Marco Francesco Locatelli, Ettore Leporati