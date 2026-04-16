Scherma, diventano 11 gli azzurri in tabellone a Il Cairo nel fioretto maschile

A Il Cairo, in Egitto, è scattata la tappa della Coppa del Mondo di fioretto: in programma nella giornata odierna le qualificazioni maschili. Diventano undici gli azzurri nel tabellone principale, dato che ai tre ammessi per ranking se ne aggiungono altri otto dopo gli assalti odierni.

Tra i ragazzi convocati dal CT Simone Vanni i tre già ammessi per classifica al main draw di sabato erano le teste di serie Guillaume Bianchi (numero 2 del ranking mondiale), Tommaso Marini (8) e Filippo Macchi (14), mentre altri nove hanno cercato l’accesso attraverso le pool di qualificazione.

Già dopo la prima fase a gironi, chiusa con sole vittorie, hanno staccato il pass per il tabellone principale Giulio Lombardi (18), Tommaso Martini (22), Davide Filippi (31) ed Edoardo Luperi (62), mentre gli altri hanno dovuto affrontare anche il tabellone preliminare.

Al termine degli assalti previsti, invece, hanno ottenuto l’accesso al main draw anche Alessio Foconi (33), Damiano Rosatelli (69), Giuseppe Franzoni (187) e Damiano Di Veroli (55), mentre non ce l’ha fatta solamente Alessio Di Tommaso (104), eliminato. Domani saranno il programma i preliminari femminili.