La scherma è uno sport di velocità, strategia e precisione. Ma cosa cambia quando entra in gioco il mondo paralimpico? In questa intervista Mattia Galvagno racconta il suo percorso nella sciabola paralimpica: dagli inizi alle difficoltà, fino alle emozioni della gara e agli obiettivi futuri. Oro mondiale 2025 e oro in Coppa del mondo a BUdapest 2026 Un viaggio dentro uno sport affascinante e complesso, tra tecnica, mentalità e capacità di superare i propri limiti. Spazio anche al movimento paralimpico, alla sua crescita e a quello che ancora serve per valorizzarlo davvero. #Scherma #Paralimpico #Sciabola #MattiaGalvagno #Sport #FOCUS 🤺🔥 conduce Alice Liverani