Scherma, 48 azzurri in gara tra spada e sciabola nell’ultimo weekend di Coppa del Mondo

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio andrà in scena l’ultimo atto della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, che vedrà impegnati spadisti e sciabolatori in quattro località diverse per l’appuntamento conclusivo della stagione a livello di circuito maggiore. Saranno nel complesso 48 gli azzurri che saliranno in pedana nel weekend, con l’obiettivo di chiudere in bellezza e proiettarsi nel migliore dei modi verso i grandi eventi dell’estate.

La tappa di spada femminile si terrà a Saint Maur, in Francia, con protagoniste Alberta Santuccio (numero 2 del ranking mondiale), Giulia Rizzi (7), Rossella Fiamingo (13), Sara Maria Kowalczyk (16), Roberta Marzani (37), Gaia Caforio (39), Alessandra Bozza (77), Federica Isola (96), Lucrezia Paulis (109), Carola Maccagno (114), Gaia Traditi (123) e Giulia Paulis nella prova individuale. Italia che verrà rappresentata nella gara a squadre da Santuccio, Rizzi, Fiamingo e Caforio in base alle scelte del CT Dario Chiadò.

Appuntamento in Svizzera e nello specifico a Berna per la spada maschile, con in gara gli azzurri Matteo Galassi (numero 2 al mondo), Davide Di Veroli (9), Simone Mencarelli (18), Andrea Santarelli (24), Valerio Cuomo (46), Filippo Armaleo (67), Gianpaolo Buzzacchino (75), Enrico Piatti (120), Fabrizio Cuomo (124), Cristiano Sena (292), Ettore Leporati (445) e Nicolò Del Contrasto. Il CT Diego Confalonieri ha selezionato per la prova a squadre Galassi, Di Veroli, Mencarelli e Santarelli.

Sarà Il Cairo (Egitto) ad ospitare l’atto finale della Coppa del Mondo di sciabola maschile, in cui saranno impegnati per l’Italia Luca Curatoli (n.16), Pietro Torre (21), Michele Gallo (26), Matteo Neri (32), Cosimo Bertini (39), Dario Cavaliere (45), Marco Mastrullo (55), Leonardo Dreossi (57), Edoardo Cantini (75), Marco Stigliano (111), Leonardo Reale (253) e Lupo Veccia Scavalli (273). Il CT Andrea Terenzio schiererà nella competizione a squadre Curatoli, Torre, Neri e Reale.

Tappa conclusiva a Lima, in Perù, per la sciabola femminile con al via in chiave azzurra Michela Battiston (n.8 al mondo), Mariella Viale (20), Manuela Spica (37), Chiara Mormile (38), Claudia Rotili (41), Eloisa Passaro (71), Martina Criscio (81), Carlotta Fusetti (103), Vittoria Mocci (131), Giulia Arpino (134), Rebecca Gargano (136) e Francesca Romana Lentini (204). Il CT Andrea Aquili, in attesa di verificare le condizioni di alcune atlete, comunicherà soltanto alla vigilia dell’evento la composizione del quartetto che parteciperà alla gara a squadre.