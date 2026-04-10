Scherma, l’Italia chiude senza medaglie nell’ultima giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti

Cala il sipario sui Mondiali Giovani e Cadetti a Rio de Janeiro. Un’ultima giornata purtroppo che non ha regalato medaglie all’Italia e soprattutto alla spada azzurra, che resta l’unica arma senza un podio in questa rassegna iridata. Lo hanno sfiorato Giulia Paulis, Mariachiara Testa, Ludovica Costantini e Maria Roberta Casale che hanno terminato al quarto posto.

Il quartetto azzurro si era reso protagonista di una bellissima vittoria sulla Cina nei quarti di finale per 40-33. Successivamente in semifinale le spadiste italiane hanno perso contro l’Ungheria per 45-40 e poi ancora nella finale per la medaglia di bronzo contro gli USA con il punteggio di 45-36. La medaglia d’oro è andata al Canada, che ha battuto le magiare nell’ultimo atto per 45-26.

Quinto posto, invece, per gli spadisti azzurri. Il quartetto composto da Cristiano Sena, Luca Iogna Prat, Riccardo Cedrone ed Ettore Leporati ha perso nei quarti di finale contro la Polonia per 45-33 e poi ha sconfitto prima la Russia per 45-39 e poi l’Ucraina per 45-39. Medaglia d’oro per gli USA, che hanno sconfitto Israele per 45-39, mentre il bronzo è andato all’Ungheria che ha battuto la Cina per 45-20.

Un Mondiale Giovani e Cadetti che ha visto l’Italia conquistare solo quattro medaglie e tutte di bronzo. Le tre individuali con Vittoria Mocci (sciabola), Emanuele Iaquinta e Mattia De Cristofaro (fioretto) e poi a squadre ancora con i fiorettisti con Elia Pasin e Mattia Conticini a completare il quartetto insieme a Iaquinta e De Cristofaro.

Un medagliere finale dominato dagli USA con 6 ori e 13 medaglie complessive, poi Cina con 3 ori (7 medaglie), Honk Kong 2 ori (3 medaglie). Un oro lo hanno vinto anche Canada, Ungheria, Egitto, Russia, Francia, Turchia e Lettonia. L’Italia ha terminato al sedicesimo posto del medagliere, dietro persino alla Moldavia, che ha conquistato un argento.