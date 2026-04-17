Scherma, salgono ad undici le azzurre nel main draw di fioretto femminile a Il Cairo

Prosegue a gonfie vele per i colori azzurri la tappa della Coppa del Mondo di fioretto in corso a Il Cairo (Egitto): al termine delle qualificazioni femminili diventano 11 le azzurre che domani prenderanno parte al main draw. Alle 5 italiane ammesse per classifica, infatti, se ne aggiungono altre 6.

Erano già certe di un posto nel tabellone principale di domani le cinque azzurre inserite tra le sedici teste di serie, ovvero Martina Favaretto (n° 2 del ranking), Martina Batini (3), Arianna Errigo (6), Anna Cristino (11) ed Alice Volpi (13).

Per la Nazionale guidata dal CT Simone Vanni, altre sette azzurre hanno cercato l’accesso al main draw tramite le qualificazioni: al termine della fase a gironi hanno superato il turno Carlotta Ferrari (42, prima nelle poule eliminatorie), Martina Sinigalia (21), Aurora Grandis (43) ed Irene Bertini (31).

Hanno superato i tabelloni preliminari, infine, Francesca Palumbo (26) e Matilde Molinari (92), con quest’ultima che nell’assalto decisivo ha superato in un derby risolto all’ultima stoccata la connazionale Elena Tangherlini (50), sconfitta con lo score di 15-14.