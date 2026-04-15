Roland Garros 2026, 7 azzurri nel tabellone di singolare maschile. Jannik Sinner guida l’entry list, c’è Matteo Berrettini
Sono ben sette, in attesa delle qualificazioni, gli italiani già ammessi per classifica al main draw del Roland Garros 2026 di tennis nel singolare maschile: l’entry list è stata pubblicata questa mattina dagli organizzatori e non vi sono, al momento, sorprese.
Solo l’australiano Thanasi Kokkinakis utilizza il ranking protetto per iscriversi al main draw, dunque i primi 103 del ranking ATP rilasciato lunedì 13 aprile rientrano tutti nel tabellone principale: a guidare l’entry list è Jannik Sinner, fresco di ritorno al numero 1 del mondo.
Al momento sarebbero tra le 32 teste di serie anche Lorenzo Musetti (9), Flavio Cobolli (16) e Luciano Darderi (21), ma vi sono altri tre italiani che entrano per classifica nello Slam parigino: direttamente in main draw, infatti, anche Lorenzo Sonego (67), Mattia Bellucci (79) e Matteo Berrettini (92, numero 91 ATP).
ENTRY LIST SINGOLARE MASCHILE ROLAND GARROS 2026
1 SINNER Jannik (ITA)
2 ALCARAZ Carlos (ESP)
3 ZVEREV Alexander (GER)
4 DJOKOVIC Novak (SRB)
5 AUGER-ALIASSIME Felix (CAN)
6 SHELTON Ben (USA)
7 DE MINAUR Alex (AUS)
8 FRITZ Taylor (USA)
9 MUSETTI Lorenzo (ITA)
10 MEDVEDEV Daniil (—)
11 BUBLIK Alexander (KAZ)
12 RUUD Casper (NOR)
13 LEHECKA Jiri (CZE)
14 KHACHANOV Karen (—)
15 RUBLEV Andrey (—)
16 COBOLLI Flavio (ITA)
17 VACHEROT Valentin (MON)
18 PAUL Tommy (USA)
19 CERUNDOLO Francisco (ARG)
20 TIAFOE Frances (USA)
21 DARDERI Luciano (ITA)
22 TIEN Learner (USA)
23 DAVIDOVICH FOKINA Alejandro (ESP)
24 NORRIE Cameron (GBR)
25 MENSIK Jakub (CZE)
26 RINDERKNECH Arthur (FRA)
27 RUNE Holger (DEN)
28 DRAPER Jack (GBR)
29 ETCHEVERRY Tomas Martin (ARG)
30 FILS Arthur (FRA)
31 MOUTET Corentin (FRA)
32 GRIEKSPOOR Tallon (NED)
33 NAKASHIMA Brandon (USA)
34 HUMBERT Ugo (FRA)
35 FONSECA Joao (BRA)
36 MICHELSEN Alex (USA)
37 DIALLO Gabriel (CAN)
38 MUNAR Jaume (ESP)
39 SHAPOVALOV Denis (CAN)
40 BERGS Zizou (BEL)
41 ATMANE Terence (FRA)
42 MAROZSAN Fabian (HUN)
43 KORDA Sebastian (USA)
44 NAVONE Mariano (ARG)
45 TABILO Alejandro (CHI)
46 MANNARINO Adrian (FRA)
47 MACHAC Tomas (CZE)
48 CILIC Marin (CRO)
49 VAN DE ZANDSCHULP Botic (NED)
50 QUINN Ethan (USA)
51 HANFMANN Yannick (GER)
52 BORGES Nuno (POR)
53 MPETSHI PERRICARD Giovanni (FRA)
54 FUCSOVICS Marton (HUN)
55 JODAR Rafael (ESP)
56 ALTMAIER Daniel (GER)
57 BAEZ Sebastian (ARG)
58 KECMANOVIC Miomir (SRB)
59 POPYRIN Alexei (AUS)
60 BUSE Ignacio (PER)
61 ZHANG Zhizhen (CHN)
62 BURRUCHAGA Roman Andres (ARG)
63 BROOKSBY Jenson (USA)
64 HURKACZ Hubert (POL)
65 UGO CARABELLI Camilo (ARG)
66 COLLIGNON Raphael (BEL)
67 SONEGO Lorenzo (ITA)
68 TSITSIPAS Stefanos (GRE)
69 OPELKA Reilly (USA)
70 CERUNDOLO Juan Manuel (ARG)
71 DUCKWORTH James (AUS)
72 BLOCKX Alexander (BEL)
73 MAJCHRZAK Kamil (POL)
74 TIRANTE Thiago Agustin (ARG)
75 SHEVCHENKO Alexander (KAZ)
76 GIRON Marcos (USA)
77 ROYER Valentin (FRA)
78 KOPRIVA Vit (CZE)
79 BELLUCCI Mattia (ITA)
80 TRUNGELLITI Marco (ARG)
81 STRUFF Jan-Lennard (GER)
82 DZUMHUR Damir (BIH)
83 GARIN Cristian (CHI)
84 SVAJDA Zachary (USA)
85 KOKKINAKIS Thanasi (AUS)
86 SPIZZIRRI Eliot (USA)
87 OFNER Sebastian (AUT)
88 PRIZMIC Dino (CRO)
89 MEDJEDOVIC Hamad (SRB)
90 VUKIC Aleksandar (AUS)
91 HALYS Quentin (FRA)
92 BERRETTINI Matteo (ITA)
93 COMESANA Francisco (ARG)
94 BAUTISTA AGUT Roberto (ESP)
95 CARRENO BUSTA Pablo (ESP)
96 MULLER Alexandre (FRA)
97 KYPSON Patrick (USA)
98 VALLEJO Adolfo Daniel (PAR)
99 FEARNLEY Jacob (GBR)
100 KOVACEVIC Aleksandar (USA)
101 VAN ASSCHE Luca (FRA)
102 LANDALUCE Martin (ESP)
103 WU Yibing (CHN)
104 HIJIKATA Rinky (AUS)