L’annuncio di Angelo Binaghi: “Nuovo torneo ATP in Italia e sarà sull’erba”

Giornata di presentazione e annunci al Parco del Foro Italico per l’83ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia di tennis in programma dal 28 aprile al 17 maggio 2026. Il torneo di Roma prende forma nella sua specificità, ma Angelo Binaghi ha approfittato della conferenza stampa per dare altre notizie di un certo peso.

Si era tanto scritto e parlato di un torneo in Italia, con la licenza ATP. Ebbene, il n.1 della FITP ha dato una conferma: “Abbiamo acquisto la licenza dell’ATP 250 di Bruxelles. Lo avremo dal 2028. Per la prima volta si giocherà sull’erba in Italia. Non sappiamo ancora dove si giocherà, ma probabilmente per ragioni climatiche al nord Italia. Sarà un’occasione importante per la nostra federazione di crescita“.

Per la prima volta, quindi, il Bel Paese ospiterà un evento del massimo circuito internazionale su questa superficie e la presenza in calendario è prevista prima di Wimbledon. Un torneo, quindi, che potrà fungere anche da preparazione per i giocatori che dovranno presentarsi al via dello Slam più prestigioso nelle migliori condizioni.

Da capire poi quale sarà la sede precisa che Binaghi non ha rivelato. Si è parlato di Milano, ma finora si tratta solo di rumours. Non resta che attendere, ma di sicuro la presenza nel prossimo futuro di un torneo del genere è lo specchio dell’ottimo momento vissuto dal movimento tennistico nostrano.