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Cobolli-Bergs oggi, ATP Monaco 2026: orario, tv, programma, streaming
Oggi, mercoledì 15 aprile, per quanto concerne l’ATP 500 di Monaco di Baviera, si disputeranno i primi quattro ottavi di finale del tabellone principale di singolare maschile: l’azzurro Flavio Cobolli, numero 4 del seeding, affronterà il belga Zizou Bergs.
L’incontro si disputerà sul Center Court e sarà il quarto del programma, che si aprirà alle ore 11.00: si tratta della quarta sfida tra i due, con l’azzurro in vantaggio per 2-1. Cobolli ha vinto agli US Open 2024 e nelle Finali di Coppa Davis dello scorso anno, mentre Bergs si è imposto nelle fasi a gironi della Coppa Davis 2024.
Il match tra Flavio Cobolli e Zizou Bergs del torneo di Monaco di Baviera sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. La Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.
CALENDARIO ATP MONACO DI BAVIERA OGGI
Mercoledì 15 aprile
Center Court – Dalle ore 11.00
Arthur Rinderknech (Francia, 7)-Joao Fonseca (Brasile)
Non prima delle ore 12.00
Fabian Marozsan (Ungheria)-Stefanos Tsitsipas (Grecia) riprende da 3-6 7-6 (5) 2-2
A seguire
Alexander Blockx (Belgio, WC)-Ben Shelton (Stati Uniti, 2)
A seguire
Flavio Cobolli (Italia, 4)-Zizou Bergs (Belgio) – Diretta tv su Sky Sport Tennis
PROGRAMMA ATP MONACO DI BAVIERA: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Tennis (203).
Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.
Diretta Live testuale: OA Sport.