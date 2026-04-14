ATP Barcellona 2026, Alcaraz vince ma preoccupa. Fils si salva e bene Musetti e Sonego

Finita nell’album dei ricordi questa giornata dedicata al primo turno dell’ATP500 di Barcellona (Spagna). Sulla terra rossa catalana Carlos Alcaraz ha fatto il suo esordio, vincendo contro il finlandese Otto Virtanen. Tuttavia, dietro il 6-4 6-2 si nasconde una prestazione con dubbi e perplessità legati allo status fisico dell’iberico, costretto a chiamare l’intervento del fisioterapista sul finire del primo parziale.

Condizioni fisiche che saranno da valutare per il n.2 del mondo, ma allo stato attuale delle cose qualificazione agli ottavi centrata e sul suo cammino ci sarà il ceco Tomas Machac (n.47 del mondo), a segno contro l’argentino Sebastian Baez (n.57 del mondo) col punteggio di 2-6 6-4 6-1.

Faticosa a dir poco la vittoria del francese Arthur Fils (n.9 del seeding), nel derby contro Terence Atmane. Il classe 2004 d’Oltralpe l’ha spuntata in rimonta col punteggio di 4-6 6-4 7-6 (7), cancellando due match-point. Nel prossimo turno ci sarà l’americano Brandon Nakashima. Lo statunitense (n.33 del mondo) ha battuto l’argentino Juan Manuel Cerundolo (n.69 ATP) con lo score di 6-3 7-5.

Vittorie per Alex de Minaur e Andrey Rublev. L’australiano (n.7 del mondo) si è imposto contro l’austriaco Sebastian Ofner (n.86 ATP) col punteggio di 7-6 (7) 6-4 in 1 ora e 47 minuti di gioco e nel prossimo round affronterà il serbo Hamad Medjedovic (qualificato). Rublev, invece, ha battuto l’argentino Mariano Navone (n.44 del mondo) col punteggio di 6-4 7-5 e sfiderà Lorenzo Sonego. Il piemontese, dopo diverse settimane d’assenza, è tornato a giocare e ha sconfitto lo spagnolo Pedro Martinez (n.125 del ranking) col punteggio di 6-2 2-6 6-4. Missione compiuta anche per l’altro azzurro Lorenzo Musetti. Il toscano (n.9 del mondo) ha sconfitto il giovane Martin Landaluce (wild card) per 7-5 6-2, guadagnandosi l’accesso diretto agli ottavi dove giocherà contro il francese Corentin Moutet.

In conclusione, altro ko pesante per il russo Karen Khachanov. Il n.14 del mondo si è arreso all’argentino Camilo Ugo Carabelli (n.64 ATP) col punteggio di 6-3 6-4. L’argentino se la vedrà negli ottavi contro l’astro nascente iberico, Rafael Jodar, non avendo un bel ricordo dell’unico scontro diretto che c’è stato a Marrakech (6-2 6-1 per l’iberico).