ATP Monaco 2026, esordio vincente per Zverev. Esce Bublik. Kopriva e Bergs sulla strada di Darderi e Cobolli

Un fitto programma di incontri conclude il primo turno del torneo ATP di Monaco. Debutto lottato, ma vincente, per l’idolo di casa Alexander Zverev. Esce, a sorpresa Alexander Bublik, terzo favorito del tabellone. Saranno il ceco Vit Kopriva e il belga Zizou Bergs i rivali negli ottavi di Luciano Darderi e Flavio Cobolli.

Alexander Zverev, testa di serie numero uno e detentore del titolo, supera il serbo Miomir Kecmanovic, numero 58 ATP, 6-3 3-6 7-6(2) in due ore e ventuno minuti. Il qualificato slovacco Alex Molcan, numero 166 ATP, firma la sorpresa di giornata ed elimina il kazako Alexander Bublik, terza testa di serie, 6-4 6-2 in un’ora e sei minuti. Il ceco Vit Kopriva esce alla distanza e prevale sulla wild card tedesca Justin Engel 6-3 5-7 6-2 in due ore e dodici minuti e si regala la sfida contro Luciano Darderi. Il belga Zizou Bergs, numero 40 ATP, domina il lucky loser tedesco Marko Topo 6-1 6-4 in un’ora e dieci minuti.

Il brasiliano Joao Fonseca, reduce dai quarti di finale a Montecarlo, regola l’ostico cileno Alejandro Tabilo 7-6(1) 6-3 in un’ora e trentaquattro minuti. Luciano Darderi, sesto favorito del tabellone, elimina il cinese Zhizhen Zhang, giocatore che gioca con il ranking protetto, 7-6(5) 3-6 6-1 in due ore e nove minuti. Boccata di ossigeno per Flavio Cobolli. La testa di serie numero quattro interrompe la serie di sconfitte consecutive e piega il qualificato tedesco Diego Dedura Palomero 6-4 7-5 in un’ora e ventisette minuti.

Il canadese Denis Shapovalov, numero 39 del ranking, doma l’olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero otto, 6-4 3-6 6-2 in due ore e quattro minuti. Il tedesco Daniel Altmaier, numero 56 ATP, travolge il croato Marin Cilic 6-2 6-3 in un’ora e dieci minuti. In chiusura di giornata sospeso per oscurità il match tra Fabian Marozsan e Stefanos Tsitsipas sul punteggio 3-6 7-6(5) 2-2.