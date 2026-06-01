Matteo Berrettini: “Successo dedicato alla mia famiglia. Sono qui grazie a carattere e resilienza”

Matteo Berrettini si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros 2026 di tennis ed ora attende di sapere se sarà derby contro Matteo Arnaldi o se affronterà lo statunitense Frances Tiafoe: dopo la vittoria contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, nella consueta intervista in campo, il romano ha lasciato trasparire tutta la propria gioia.

Le emozioni a caldo dell’azzurro: “Mi sento alla grande sono felice. Dedico questo alla mia famiglia. Amo il tennis, non sarei qui se non lo amassi. Sono tornato dopo tantissimi infortuni e stop, ci sono stati momenti duri e non ero sicuro di poter tornare a giocare“.

I favoriti di un torneo impronosticabile: “Ora mi sento alla grande grazie al mio team, al mio carattere e alla mia resilienza. In corsa ci sono tanti tennisti incredibili, il tennis è imprevedibile. Sinner tornerà più forte, ma ci sono Zverev, Cobolli e Mensik. Mi godo questa vittoria“.