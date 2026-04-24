Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz fino al Roland Garros: il divario minimo e massimo

Il forfait dello spagnolo Carlos Alcaraz all’ATP Masters 1000 di Roma ed al Roland Garros apre ad una lunga permanenza di Jannik Sinner al numero 1 del mondo: lo spagnolo perderà 3000 punti per aver vinto i tornei appena citati nel 2025 e scenderà sotto quota 10000 punti, a 9960.

L’azzurro, invece, al momento si trova a quota 13400 dopo la vittoria all’esordio a Madrid, e scarterà 650 punti a Roma e 1300 a Parigi, ma recupererà i 50 punti di Halle 2025: Sinner, nella peggiore delle ipotesi, ovvero nel caso in cui non vincesse più match in Spagna e poi saltasse a sua volta Roma ed il Roland Garros, scenderebbe a quota 11500, mantenendo comunque 1540 punti di vantaggio sul Alcaraz.

Nella migliore delle ipotesi, ovvero nel caso in cui l’azzurro dovesse fare filotto, conquistando il titolo a Madrid, Roma e Parigi, Sinner prenderebbe il volo in classifica: da oggi fino alla fine del Roland Garros scarterebbe sempre 1950 punti, ma ne incasserebbe nel complesso altri 4000, volando così a quota 15450, portando a 5490 i punti di vantaggio su Carlos Alcaraz.

RANKING LIVE AL 24 APRILE

1 Jannik Sinner 13400

2 Carlos Alcaraz 12960

PUNTI DA SCARTARE JANNIK SINNER

18.05.2026 ATP Tour Masters 1000 Rome F 650

25.05.2026 ATP Tour 500 PENALTY – 0

08.06.2026 Grand Slam French Open F 1300

Punti da scartare Jannik Sinner fino al Roland Garros: 1950

PUNTI DA SCARTARE CARLOS ALCARAZ

18.05.2026 ATP Tour Masters 1000 Rome W 1000

08.06.2026 Grand Slam French Open W 2000

Punti da scartare Carlos Alcaraz fino al Roland Garros: 3000

PUNTI ACCUMULABILI DA SINNER FINO ALLA FINE DEL ROLAND GARROS

Madrid: altri 950

Roma: 1000

Recupero Halle 2025: 50

Roland Garros: 2000

Totale: 4000

DISTACCO MASSIMO SINNER-ALCARAZ

1 Jannik Sinner 15450

2 Carlos Alcaraz 9960 (-5490)

DISTACCO MINIMO SINNER-ALCARAZ

1 Jannik Sinner 11500

2 Carlos Alcaraz 9960 (-1540)