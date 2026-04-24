Jannik Sinner può allungare nella ATP Race: il vantaggio su Alcaraz e la proiezione turno per turno a Madrid

Jannik Sinner si è portato al comando della ATP Race, la classifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la stagione in corso, al termine del Masters 1000 di Montecarlo vinto una dozzina di giorni fa. Al momento il fuoriclasse altoatesino campeggia con 3.910 punti: 800 per la semifinale agli Australian Open, 100 per i quarti al torneo ATP 500 di Doha, 1000 a testa per la affermazioni ai Masters 1000 di Indian Wells, Miami e Montecarlo, 10 per l’iscrizione al tabellone del Masters 1000 di Madrid.

Il 24enne conserverà questa posizione con assoluta certezza almeno fino al termine degli Internazionali d’Italia, visto che il suo più immediato inseguitore non sarà presente a Madrid. Lo spagnolo Carlos Alcaraz è infatti fermo a quota 3.650 e ora è a riposo a causa di un infortunio al polso che fa temere sulla sua presenza a Roma e addirittura al Roland Garros, secondo Slam della stagione di cui è campione in carica e ormai distante soltanto un mese.

Ma come potrebbe cambiare la situazione di Jannik Sinner nella ATP Race in base al risultato che conseguirà sul mattone tritato iberico? Se dovesse alzare al cielo il trofeo planerebbe a 4.900 punti e avrebbe ben 1.250 lunghezze di margine su Alcaraz, che resterà comunque secondo visto l’enorme vantaggio nei confronti del tedesco Alexander Zverev (2.300). Di seguito il quadro dettagliato di come cambierebbe il bottino in favore dell’azzurro turno per turno a Madrid.

ATP RACE JANNIK SINNER (in base ai risultati di Madrid)

Secondo turno: primo con 3.910 punti, 260 punti di vantaggio su Alcaraz.

Terzo turno: primo con 3.950 punti, 300 punti di vantaggio su Alcaraz.

Ottavi di finale: primo con 4.000 punti, 350 punti di vantaggio su Alcaraz.

Quarti di finale: primo con 4.100 punti, 450 punti di vantaggio su Alcaraz.

Semifinale: primo con 4.300 punti, 650 punti di vantaggio su Alcaraz.

Finale: primo con 4.550 punti, 900 punti di vantaggio su Alcaraz.

Vittoria: primo con 4.900 punti, 1.250 punti di vantaggio su Alcaraz.