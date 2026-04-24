Jannik Sinner il più ricco dell’anno! In testa all’ATP Prize Money: sorpasso su Alcaraz e soldi guadagnati in stagione

Jannik Sinner è balzato al comando dell’ATP Prize Money, la classifica dei premi in denaro elaborata in maniera ufficiale dall’Associazione dei Tennisti Professionisti prendendo in considerazione il valore di tutti gli assegni portati a casa dai giocatori in base ai risultati conseguiti nei singoli tornei. In questa graduatoria non rientrano dunque emolumenti derivanti da sponsor e altre fonti, poiché gli importi non sono ufficialmente noti e perché sono inerenti ad aspetti che esultano dall’attività in campo.

Grazie ai 31.585 euro derivanti dalla semplice partecipazione al Masters 1000 di Madrid (entreranno ufficialmente sul saldo contabile dell’azzurro dopo il debutto di oggi pomeriggio contro il francese Benjamin Bonzi, Jannik Sinner si è issato a quota 4,392 milioni di dollari statunitensi (circa 3,76 milioni di euro) guadagnati nel corso di questa stagione, durante la quale ha vinto tre Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo) e ha raggiunto la semifinale agli Australian Open.

L’assegno odierno gli ha permesso di superare lo spagnolo Carlos Alcaraz, che non prenderà parte al torneo sulla terra rossa della capitale spagnola a causa di un infortunio al polso e che dunque rimarrà fermo a quota 4,365 milioni di dollari statunitensi (circa 3,736 milioni di euro) guadagnati nel corso del 2026. Si preannuncia un testa a testa vibrante tra i due grandi dominatori del tennis mondiale, basti pensare che il tedesco Alexander Zverev è terzo con praticamente la metà della borsa (2,474 milioni di dollari).

ATP PRIZE MONEY RANKING

1. Jannik Sinner (Italia) 4,482 milioni di dollari

2. Carlos Alcaraz (Spagna) 4,365 milioni di dollari

3. Alexander Zverev (Germania) 2,474 milioni di dollari

4. Daniil Medvedev (Russia) 1,854 milioni di dollari

5. Alex de Minaur (Australia) 1,819 milioni di dollari