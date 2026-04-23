ATP Madrid 2026, tante vittorie spagnole alla Caja Magica. Tsitsipas si ridesta, eliminati Monfils e Dimitrov

Calato il sipario su un’altra giornata di incontri al Masters 1000 di Madrid. Alla Caja Mágica sono andati in scena diversi match, utili a definire il quadro dei qualificati al secondo turno. In questo senso, i padroni di casa si sono fatti valere, sospinti dal pubblico.

Pablo Carreno Busta ha superato l’ungherese Marton Fucsovics (n. 54 ATP) con il punteggio di 4-6 7-6(5) 6-2 in 2 ore e 29 minuti di gioco. Un match in cui la maggiore regolarità dello spagnolo ha fatto la differenza. Per lui ci sarà un derby al secondo turno contro Alejandro Davidovich Fokina (n. 20 del seeding).

Missione compiuta anche per Jaume Munar. Il n. 38 del ranking ha prevalso sul kazako Alexander Shevchenko (n. 82 ATP) con un netto 6-4 6-1. Al secondo turno lo attende il norvegese Casper Ruud (n. 12 del seeding). Successo spagnolo anche per il qualificato Daniel Merida Aguilar (n. 102 del mondo), opposto all’argentino Marco Trungelliti, lucky loser. Nel remake del confronto già andato in scena nelle qualificazioni, l’iberico si è confermato al termine di una sfida molto combattuta: 6-4 1-6 7-6(6). Trungelliti può recriminare per le occasioni non sfruttate nel terzo set. Merida affronterà ora il francese Corentin Moutet (n. 26 del seeding).

L’unico padrone di casa eliminato è stato Martin Landaluce: il n. 99 del mondo, in tabellone con una wild card, è stato sconfitto dall’australiano Adam Walton (n. 117 ATP) con un doppio 6-2 6-3. Una prestazione opaca per Landaluce, al cospetto di un avversario abile a sfruttare la superficie. Walton affronterà ora il russo Karen Khachanov (testa di serie n. 13).

Da segnalare il ritorno al successo di Stefanos Tsitsipas. Il greco, scivolato alla posizione n. 80 del ranking, ha sconfitto l’americano Patrick Kypson (n. 90) con lo score di 3-6 7-6(8) 7-6(4). Tsitsipas affronterà al secondo turno il kazako Alexander Bublik (n. 8 del seeding), in un incrocio che si preannuncia interessante.

Hanno invece salutato la capitale spagnola Grigor Dimitrov e Gael Monfils. Il bulgaro (attualmente n. 137 del mondo) si è arreso al paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo (n. 96), proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4 6-4. Un successo storico per il sudamericano, che al secondo turno affronterà l’americano Learner Tien (n. 17 del seeding). Eliminazione in due set anche per Monfils (n. 200), battuto dall’argentino Camilo Ugo Carabelli (n. 57 ATP) con lo score di 6-3 6-4. Sarà dunque il sudamericano il prossimo avversario dell’azzurro Flavio Cobolli (n. 10 del seeding).

Da registrare anche il ritiro dell’americano Reilly Opelka, sul punteggio di 5-3 in favore del norvegese Budkov Kjaer. Lo scandinavo accede così per la prima volta al secondo turno di un Masters 1000 e sfiderà il canadese Denis Shapovalov (n. 31 del seeding). Luciano Darderi, invece, affronterà l’argentino Juan Manuel Cerundolo, vincitore sul tedesco Daniel Altmaier per 6-4 6-4.

Per quanto riguarda gli altri incontri del secondo turno, sono in programma la sfida tra Alexander Zverev e Mariano Navone, il derby francese tra Terence Atmane e Ugo Humbert, il match tra l’americano Martin Damm e il ceco Jakub Mensik, oltre agli incroci Fabian Marozsan-Daniil Medvedev, Vilius Gaubas-Felix Auger Aliassime e Alexander Blockx-Brandon Nakashima.