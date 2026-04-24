Come cambia il tabellone di Sinner con le eliminazioni di Shelton e Diallo. Anche Musetti interessato

AGGIORNAMENTO ORE 20.00

Eliminato anche il russo Andrey Rublev, che è stato battuto dal ceco Vit Kopriva per 6-3 6-4: il numero 9 del seeding avrebbe potuto incontrare Sinner nei quarti di finale. Il favorito del seeding per affrontare Jannik Sinner, però, resta comunque l’australiano Alex de Minaur, numero 5.

Jannik Sinner, faticando non poco, ha avuto la meglio sul francese Benjamin Bonzi e ha avuto accesso al terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica il n.1 del mondo è stato costretto a una rimonta, dopo aver perso il primo set al tie-break sullo score di 7-6 (6). Da campione, l’azzurro ha prevalso nelle restanti frazioni per 6-1 6-4.

Un cammino su cui Jannik non incontrerà rivali che si pensava potessero dargli qualche problema alla vigilia. Il riferimento è al canadese Gabriel Diallo e all’americano Ben Shelton. Diallo (n.32 del seeding) è stato costretto al ritiro contro il danese Elmer Møller (n.169 del ranking ATP) sullo score di 7-5 3-3. Un ko inatteso del n.36 del mondo, che si traduce nell’incrocio per Jannik col giovane danese, rivale che non ha mai incrociato precedentemente.

Ancor più a sorpresa la battuta d’arresto di Shelton, vittorioso nel torneo ATP 500 di Monaco di Baviera in finale contro Flavio Cobolli. Lo statunitense (n.6 del mondo) è stato battuto dal croato Dino Prizmic (n.87 del ranking) con lo score di 6-4 6-7 (4) 7-6 (5) in 3 ore e 4 minuti di gioco. Prizmic si è confermato tennista molto coriaceo, come aveva lasciato intuire nel turno precedente con Matteo Berrettini. Shelton, peraltro, figurava nello stesso spicchio di tabellone di Lorenzo Musetti: i due avrebbero potuto incrociarsi ai quarti.

Questo significa che in una possibile semifinale, non ci sarà Shelton a contrastare l’incedere di Sinner. Un dato da considerare nell’avventura madrilena. Vero è che l’altoatesino dovrà, anzitutto, badare a se stesso e provare a salire di livello col proprio tennis, come le difficoltà di oggi con Bonzi hanno evidenziato.

TABELLONE JANNIK SINNER ATP MADRID 2026

Terzo turno — Elmer Møller

Ottavi di finale — Paul/Norrie/Macháč

Quarti di finale — de Minaur/Fonseca/Jodar

Semifinale — Musetti/Fils

Finale — Zverev/Auger-Aliassime/Medvedev/Bublik