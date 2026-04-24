Quando gioca Sinner la prossima partita a Madrid? Avversario, streaming e situazione TV8

Domenica 26 aprile Jannik Sinner giocherà contro il danese Elmer Møller il terzo turno del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica un avversario inatteso, che ha beneficiato nel secondo round dell’evento spagnolo del ritiro del canadese Gabriel Diallo (n.32 del seeding) sullo score di 7-5 3-3.

Un tennista, proveniente dalle qualificazioni, che non avrà nulla da perdere e potrà esprimere il proprio miglior tennis, come fatto dal francese Benjamin Bonzi, avversario di Jannik nella sua prima uscita in Spagna. Una vittoria sofferta per il pusterese sul punteggio di 6-7 (6) 6-1 6-4. Una partita che fa capire quanto nulla vada per scontato, viste le particolari condizioni di gioco.

Nella capitale iberica si gioca in altura e la terra rossa è molto rapida e scivolosa. Non semplice avere il controllo dello scambio, cosa di cui ha risentito particolarmente l’azzurro nel suo primo incontro. La sfida, dunque, ha un chiaro favorito, ma sarà da capire come e quanto l’altoatesino saprà adattarsi al contesto descritto.

Per quanto concerne la trasmissione dell’incontro, la copertura televisiva sarà affidata ai canali di Sky Sport, la definizione del canale preciso ci sarà nella mattinata di domenica 26 aprile. Trasmissione in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. E TV8?

Va fatto un chiarimento a proposito. Negli ultimi mesi qualcosa è cambiato in modo significativo. Il 20 novembre è entrato in vigore il decreto dell’8 ottobre 2025 firmato dal Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Questo provvedimento ha aggiornato l’elenco degli eventi sportivi considerati di “particolare rilevanza per la società”, cioè quelli che devono essere accessibili gratuitamente al grande pubblico.

E qui entra in gioco il tennis. Grazie alla crescita enorme di interesse attorno a questo sport — trainata proprio dai risultati di Sinner e degli altri italiani — il decreto include molte competizioni di alto livello. In particolare, prevede la trasmissione in chiaro (quando sono presenti atleti italiani) delle semifinali e finali dei tornei del Grande Slam, delle ATP Finals, dei Masters 1000 e di altri eventi importanti.

Sulla carta, quindi, anche un torneo come il Masters 1000 di Madrid rientrerebbe tra quelli che dovrebbero essere visibili gratuitamente, almeno nelle fasi decisive e in presenza di italiani. Ma c’è un punto cruciale: quando scatta davvero questo obbligo?

La risposta è legata ai contratti già in essere. I diritti televisivi non cambiano dall’oggi al domani: bisogna aspettare la loro scadenza. Nel caso dei tornei ATP, i diritti sono attualmente detenuti da Sky Sport fino al 2028. Fino a quella data, quindi, è Sky a decidere come e dove trasmettere gli eventi.

Questo significa che, per ora, non esiste un obbligo immediato di trasmissione in chiaro per Madrid. Sky potrebbe comunque scegliere di mandare semifinali e finale su TV8, che è il suo canale gratuito, oppure cederne i diritti ad altri broadcaster. Tuttavia, si tratta di una facoltà, non di un obbligo.

Un altro aspetto importante riguarda le modalità di trasmissione. Il decreto stabilisce che, per molti eventi (diversi da Mondiali ed Europei di calcio), le emittenti possono decidere se trasmettere in diretta o in differita, in forma integrale o parziale. Nella pratica, però, quando viene scelta la messa in chiaro, si punta quasi sempre sulla diretta.

E allora, tornando alla domanda iniziale: Sinner si vedrà su TV8 a Madrid?

Ad oggi, no. Non è prevista una trasmissione in chiaro. Da capire se possa accadere qualcosa di simile per semifinali e finale del torneo come era accaduto a Montecarlo, dove la programmazione era stata annunciata in anticipo. Questo non esclude del tutto sorprese: Sky potrebbe anche decidere all’ultimo momento di trasmettere qualche match su TV8, ma al momento non ci sono indicazioni in tal senso.

QUANDO GIOCA JANNIK SINNER ATP MADRID 2026

Domenica 26 aprile

Campo da definire (molto probabilmente sarà il Manolo Santana Stadium)

Orario da definire Jannik Sinner vs Elmer Møller

PROGRAMMA ATP MADRID 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211). Il canale specifico sarà comunicato nella mattinata di domenica 26 aprile.

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport