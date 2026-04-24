Chi è Elmer Moller, il prossimo avversario di Sinner che si fece conoscere in Coppa Davis

Esordio vincente per Jannik Sinner nel torneo ATP di Madrid, quarto Masters 1000 stagionale e secondo sulla terra battuta. Nell’incontro di secondo turno il numero uno del mondo rimonta il francese Benjamin Bonzi 6-7(6) 6-1 6-4 in due ore e ventidue minuti e approda ai sedicesimi di finale contro Elmer Moller.

Il giovane danese ha approfittato del ritiro del canadese Gabriel Diallo, testa di serie numero 32, sul punteggio di 7-5 3-3 a proprio favore. Il classe 2003 ha superato i due turni di qualificazione e nel primo turno del tabellone principale ha regolato l’azzurro Federico Cinà.

Moller occupa al momento la posizione numero 169 del ranking ATP e fino ad ora ha offerto il meglio di sé in Coppa Davis con la maglia della Danimarca. La vittoria più eclatante è quella conquistata a Malaga contro lo spagnolo Jaume Munar nella prima giornata del secondo turno del 2025, 2-6 6-1 6-4 il punteggio a favore dei danesi che sono stati poi sconfitti al quinto e decisivo incontro.

Quello del giocatore iberico non è però il solo scalpo importante conquistato da Moller. Nel 2024 aveva battuto il kazako Alexander Bublik e firmato il punto decisivo contro la Serbia rimontando un cliente certamente non semplice come Hamad Medjedovic. Moller, seguito dai connazionali Frederik Nielsen e Jacob Holst, ha vinto per la prima volta due match in un torneo del circuito maggiore e dimostrato una buona capacità di allungare gli scambi grazie alla sua tenuta da fondo.