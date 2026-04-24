Lorenzo Musetti rivede la top-10 virtuale: come cambia il ranking ATP e i possibili sviluppi a Madrid

Lorenzo Musetti ha sconfitto il polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 6-4, 7-6(4) e si è qualificato al terzo turno del Masters 1000 di Madrid, dove affronterà l’olandese Tallon Griekspoor. Il percorso di rinascita dopo un momento difficile dovuto a problemi fisici riparte dalla terra rossa della capitale spagnola, dove il toscano è chiamato a difendere i 400 punti conquistati lo scorso anno raggiungendo la semifinale alla Caja Magica.

Proprio la generosa cambiale da onorare aveva fatto scivolare il nostro portacolori al di fuori della top-10 virtuale del ranking ATP, ma oggi ci è prontamente rientrato grazie ai 50 punti portati a casa per l’affermazione conseguita al debutto sul mattone tritato iberico. Il nostro portacolori si è issato a quota 3.365 punti e ha operato il contro sorpasso al decimo posto ai danni del kazako Alexander Bublik, rimasto a quota 3.355 punti, ma atteso dal proprio esordio in quel di Madrid contro il greco Stefanos Tsitsipas e che in caso di successo balzerebbe a 3.395 e dunque rimetterebbe la testa avanti al nostro portacolori.

Lorenzo Musetti si trova a cinque lunghezze di distacco dalla nona piazza occupata dal russo Daniil Medvedev, che deve ancora giocare a Madrid. Sono relativamente vicini l’australiano Alex de Minaur (3.755) e lo statunitense Taylor Fritz (3.770, assente). Come potrebbe cambiare la sua graduatoria? Con l’approdo agli ottavi di finale si isserebbe a 3.415 e sarebbe virtualmente nono, con i quarti planerebbe a 3.515, con la semifinale volerebbe a 3.715.

Solo con la finale e gli annessi 3.965 punti sarebbe sicuro di superare Fritz e virtualmente sarebbe davanti anche a de Minaur, mentre alzando al cielo il trofeo si parlerebbe di 4.315 e di un possibile ritorno al quinto posto del ranking ATP.