Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming

Flavio Cobolli, sabato 25 aprile, farà il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid. L’azzurro (n.13 del mondo) sarà opposto all’argentino Ugo Camilo Carabelli, match valido per il secondo turno dell’evento alla Caja Magica. Sulla terra rossa madrilena, Cobolli vorrà dare un seguito a quanto di buono fatto vedere a Monaco di Baviera.

Il punto interrogativo riguarda la condizione fisica del romano, reduce da match impegnativi sulla terra bavarese. Da capire, infatti, quanto sia rimasto nel serbatoio. Il tennis di Flavio è molto dipendente da una buona condizione fisica e si spera, chiaramente, che sia riuscito a recuperare nei giorni di stacco da un torneo all’altro.

Non ci sono precedenti tra i due e questo sarà un fattore che andrà a incidere non poco nella partita. Cobolli dovrà essere in grado di trovare le contromisure nel match. Fondamentale sarà avere un rendimento al servizio adeguato per riuscire ad avere la meglio di un rivale molto forte fisicamente.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Carabelli, valevole per i trentaduesimi di finale del Masters 1000 di Madrid. La partita verrà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport (il canale preciso verrà comunicato nella mattinata di sabato 25 aprile); in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

COBOLLI-CARABELLI ATP MADRID 2026

Sabato 25 aprile

Court 4 – ore 11:00

Laura Samson CZE vs Anna Bondar HUN

Martin Damm USA vs Jakub Mensik CZE

Brandon Nakashima USA vs Alexander Blockx BEL

Camilo Ugo Carabelli ARG vs Flavio Cobolli ITA (Non prima 15:30)

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Denis Shapovalov CAN

PROGRAMMA COBOLLI-CARABELLI ATP MADRID 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) *La comunicazione del canale specifico ci sarà nella mattinata del 25 aprile

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv.

Diretta testuale: OA Sport.