Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: la classifica del girone dell’Italia. Azzurre a -3 dalla Danimarca

Il cammino dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027 prosegue con una delicatissima trasferta delle azzurre, che si recheranno questo pomeriggio in Danimarca, mentre la Svezia ospiterà la Serbia.

Dopo i primi tre match del Gruppo 1 della Lega A in testa alla classifica c’è in solitaria proprio la Danimarca con 7 punti, mentre Svezia ed Italia sono appaiate a quota 4, anche se le svedesi hanno vinto lo scontro diretto, infine chiude la Serbia con un punto all’attivo.

Anche quest’oggi l’Italia giocherà prima dell’altro match del girone: le azzurre faranno visita alle danesi alle ore 15.00, con Svezia-Serbia prevista invece alle ore 16.00. Servirà vincere il girone per andare direttamente ai Mondiali senza passare per i play-off.

I play-off, invece, sono assicurati comunque per le altre tre squadre del raggruppamento. A giugno ci saranno le due giornate conclusive, che definiranno la classifica finale, con l’Italia che prima ospiterà la Serbia e poi chiuderà in Svezia, mentre la Danimarca prima ospiterà la Svezia e poi terminerà in Serbia.

CLASSIFICA GIRONE QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2027

1) Danimarca 7 punti

2) Svezia 4 punti

3) Italia 4 punti

4) Serbia 1 punto