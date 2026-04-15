Calcio a 5, Genzano a segno contro CDM Futsal nell’anticipo del 26mo turno di Serie A

Al PalaCesaroni è andato in scena l’anticipo dal peso specifico diverso per le due squadre, ma non per questo privo di intensità. L’Ecocity Genzano fa il suo dovere e supera per 4-2 la CDM Futsal nella 26ª giornata della Serie A di calcio a 5 2025-2026, rafforzando così la propria posizione in zona playoff. Per i liguri, già condannati alla retrocessione, resta comunque una prestazione dignitosa, giocata con carattere fino all’ultimo.

La partita si mette subito sui binari giusti per i padroni di casa, che nel primo tempo riescono a costruire un vantaggio importante. Dopo una fase iniziale piuttosto equilibrata, è Barra a rompere l’equilibrio al 14’, trovando il gol con un destro potente che non lascia scampo a Politano. La rete sblocca definitivamente il Genzano, che prende fiducia e alza i ritmi: prima Brunelli e poi Barichello colpiscono a breve distanza, portando il risultato sul 3-0 prima dell’intervallo e indirizzando chiaramente l’incontro.

Nella ripresa, però, la CDM Futsal non si limita a gestire il passivo e prova a rientrare in partita con orgoglio. Gli ospiti aumentano la pressione e trovano due gol importanti con Ortisi e Babris, accorciando fino al 3-2 e riaprendo improvvisamente i giochi. Per qualche minuto il Genzano sembra accusare il colpo, mentre i liguri credono nella rimonta e mettono in difficoltà la retroguardia avversaria.

Nel momento più delicato, però, arriva la risposta dei padroni di casa: nel finale Taborda trova la rete che spegne definitivamente le speranze della CDM, fissando il punteggio sul 4-2. È il sigillo su una vittoria preziosa per la squadra di Di Fazio, che continua la sua corsa verso i playoff, mentre per gli ospiti resta la consapevolezza di aver lottato fino in fondo nonostante una stagione ormai segnata.