Calcio femminile: la Svezia non sbaglia contro la Serbia nelle qualificazioni ai Mondiali

Va in archivio un sabato di non poca importanza nel calcio femminile. Nella giornata odierna si sono infatti disputati gli incontri della quarta giornata validi per le qualificazioni ai Campionati Mondiali 2027, con alcuni incroci particolarmente interessanti.

Come sappiamo nel raggruppamento 1 l’Italia ha pareggiato per 0-0 contro la Danimarca che, in virtù del punto conquistato, è rimasta in testa alla classifica con otto punti, una lunghezza in più della Svezia che, vincendo 0-1 contro la Serbia, si è avvicinata a quota 7 mantenendo il +2 sulle azzurre, terze a quota 5.

Nel raggruppamento 2 invece la partita di cartellone è stata quella tra Olanda e Francia, terminata con un pareggio per 1-1 che non ha cambiato gli equilibri in classifica, dunque con le neerlandesi avanti di un punto. Successo invece per l’Irlanda, capace di battere per 1-0 la Polonia.

Nel raggruppamento 3 vittoria scontata per l’Inghilterra, unico team ancora a punteggio pieno dopo aver liquidato anche l’Islanda per 0-1. Bene poi la Spagna, seconda a quota 9 a seguito del trionfo per 5-0 contro l’Ucraina. Pari inaspettato per la Germania, capolista del raggruppamento 4 con 10 punti dopo essere stata frenata dall’Austria per 0-0. Vince infine la Norvegia, abile a spuntarla per 2-3 sulla Slovenia, con le nordiche seconde contando adesso su 9 punti.