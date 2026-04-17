Calcio a 5, vittorie di Treviso, Roma e L84 nel 26° turno di Serie A. Cade Sandro Abate

Calato il sipario sugli incontri del venerdì del 26° turno della Regular Season di Serie A 2026 di calcio a 5. Tanti gli spunti in questi match andati in scena in serata. Si parte dalla sfida tra Came Treviso e Mantova, conclusa 4-3 in favore dei padroni di casa. Le marcature di Donin (doppietta), Arlan e Azzoni hanno deciso il confronto, rendendo vane le realizzazioni di Donadoni, Misael e di Mascherona tra le fila ospiti.

Unico successo esterno di questa serata è stato quello dell’AS Roma contro Capurso: 2-1 in favore dei capitolini. Le reti hanno portato la firma di Ricardinho e di Avellino. A nulla è servito il gol di Pires. Un successo significativo per la compagine giallorossa.

Giostra delle reti nell’attesa sfida tra L84 e Feldi Eboli. I neroverdi si sono esaltati e tra le mura amiche hanno inflitto un pesante passivo alle Volpi. Un 8-2 altisonante, con i gol di Schiochet, Cuzzolino (doppietta), Rescia, Fortini, Liberti (doppietta) e De Oliveira. Poco hanno cambiato le segnature di Selucio e di Lemos per la Feldi.

A chiudere il cerchio l’affermazione di Sala Consilina contro Sandro Abate: 4-2, con le marcature di Arillo, Rossetti, Vidal e Fernando dos Santos per i padroni di casa. Irpini a segno con Galletto (doppietta). Con questi risultati, L84 raggiunge in vetta Catania, ma con una partita in più.