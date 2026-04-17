Calcio femminile, Italia a caccia dei tre punti a Copenaghen: serva la super prestazione contro la Danimarca

Sabato 18 aprile (ore 15:00, diretta su Rai 2 HD) la Nazionale italiana di calcio femminile tornerà in campo per una sfida cruciale del Gruppo 1 della Lega A nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Le azzurre saranno impegnate in trasferta a Copenaghen contro la Danimarca, in un confronto che può indirizzare in modo deciso la corsa al primo posto e quindi all’accesso diretto alla fase finale.

La squadra guidata da Andrea Soncin arriva all’appuntamento con rinnovata fiducia dopo il netto 6-0 ottenuto in Serbia, un successo che ha sbloccato anche il reparto offensivo dopo un avvio senza reti nelle prime due giornate. Una vittoria larga, utile non solo per la classifica ma anche per il morale del gruppo, chiamato ora a dare continuità proprio nel momento più delicato.

La situazione del girone, infatti, rende la sfida contro le danesi un vero e proprio spartiacque. La Danimarca guida con 7 punti, forte anche del successo in extremis contro la Svezia, mentre Italia e svedesi inseguono a quota 4. Il pareggio dell’andata lascia tutto aperto, ma per puntare al primato le azzurre hanno bisogno di un risultato pieno.

Non sarà un compito semplice: la compagine danese resta una delle squadre più competitive del panorama europeo. Tuttavia, l’Italia può guardare con fiducia al precedente recente in Nations League, quando riuscì a imporsi con un convincente 3-0 proprio in trasferta.

Lo stesso Soncin ha sottolineato l’importanza del momento, invitando la squadra a mantenere alta la concentrazione: il successo in Serbia era quello che serviva per ritrovare certezze, ma ora l’attenzione è già rivolta alla gara di Copenaghen. L’obiettivo è chiaro: continuare a crescere e restare in piena corsa per un posto ai Mondiali.