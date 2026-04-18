Andrea Soncin rammaricato: “L’Italia ha dominato, una sola squadra in campo. Il risultato non ci ripaga”

L’Italia ha pareggiato con la Danimarca per 0-0 nelle qualificazioni ai Mondiali 2027 di calcio femminile: dopo la roboante vittoria contro la Serbia per 6-0, le azzurre non sono riuscite a sbloccare il risultato in quel di Copenhagen e si sono dovute accontentare di un punto che lascia parecchio rammarico, considerando che la nostra Nazionale ha avuto un concreto numero di nitide occasioni da gol e ha anche colpito una traversa.

Le azzurre si trovano al terzo posto nel gruppo 1 di Lega A con cinque punti all’attivo, alle spalle delle danesi (8) e della Svezia (7): soltanto la prima classificata si qualificherà direttamente alla rassegna iridata, dunque bisognerà concretamente sperare in un successo delle svedesi contro le danesi e battere la Svezia a domicilio (oltre a regolare la Serbia) per sperare di conquistare la prima posizione. In caso contrario bisognerà passare dal doppio durissimo turno di playoff per meritarsi i Mondiali.

Il CT Andrea Soncin ha analizzato la prestazione odierna attraverso i canali federali: “Questo è un risultato che non ripaga la prestazione eccellente delle ragazze. Abbiamo visto una sola squadra in campo, abbiamo avuto un dominio quasi totale, creando tanto e gestendo i ritmi della gara. Sono contento del gioco espresso, ma rimane grosso rammarico per non essere riuscite a sbloccarla“.