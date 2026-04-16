Calcio, Bologna e Fiorentina non riescono nell’impresa. L’Italia saluta le Coppe europee

Finisce ufficialmente nella serata di giovedì 16 aprile la stagione dell’Italia calcistica nelle coppe europee 2025-2026. Dopo aver perso tutte le sue rappresentanti tra League Phase e playoff in Champions League, quest’oggi sono uscite di scena anche le ultime squadre italiane impegnate in Europa League (Bologna) e Conference League (Fiorentina), con il Bel Paese che rimane quindi escluso dalle semifinali di tutte e tre le competizioni continentali per club.

Procediamo in ordine di importanza della manifestazione e partiamo quindi dal Bologna, che non è riuscito nell’impresa titanica di ribaltare la sfortunata e rocambolesca sconfitta casalinga dell’andata (3-1) venendo travolto in trasferta dall’Aston Villa (quarta forza della Premier League) con un roboante 4-0 che fissa il punteggio complessivo del doppio confronto su un ingeneroso 7-1.

Match di ritorno meno amaro ma comunque niente rimonta anche per la Fiorentina, che partiva dallo 0-3 dell’andata in Inghilterra e non è andata oltre un successo di misura per 2-1 (gol di Gudmundsson su rigore e di Ndour per i viola) tra le mura amiche del Franchi contro il Crystal Palace insufficiente per il passaggio del turno con un 4-2 totale nella doppia sfida.

In Europa League le semifinali saranno Braga contro Friburgo ed il derby inglese Nottingham-Aston Villa, mentre in Conference League le semifinali vedranno fronteggiarsi da una parte Shakhtar e Crystal Palace e dall’altra Strasburgo e Vallecano.