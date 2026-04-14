Pallanuoto, torna la sfida a distanza tra Pro Recco e Brescia in Serie A1. Salerno-Ortigia sfida delicata in zona play-out

Dopo la pausa per la World Cup torna con un turno infrasettimanale la regular season della Serie A1 di pallanuoto maschile: il 21° turno è già iniziato con l’incontro vinto quest’oggi dal Posillipo sul Telimar, e prevede cinque incontri nella giornata di domani, con il posticipo tra Napoli e Quinto in programma mercoledì 22 aprile.

Domani il programma si aprirà alle ore 14.00 con il delicatissimo scontro diretto in zona play-out tra Salerno ed Ortigia: i siracusani sono a -3 dai campani e con una vittoria scavalcherebbero anche il Telimar, battuto dal Posillipo nell’anticipo, lasciando così il penultimo posto.

Alle 14.45 spazio al più classico degli scontri testa-coda, con Pro Recco-Florentia: non ci saranno problemi per i liguri, con i toscani praticamente in A2. Alle 15.00, invece, l’Olympic Roma cerca punti preziosi per lasciare la zona play-out, ma l’impegno non sarà semplice contro il De Akker Team.

Alle 20.00, infine, due match importanti per le zone nobili della graduatoria: il Brescia prova a restare in scia alla Pro Recco ospitando la Roma Vis Nova, mentre il Trieste cercherà di rispondere al Posillipo nella lotta per il quarto posto, ma dovrà fare punti contro il Savona.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026

Risultati e programma 21ª giornata

Martedì 14 aprile

Ranieri Impiantistica CN Posillipo-Telimar 17-7 (3-1, 3-1, 6-3, 5-2)

Mercoledì 15 aprile

14:00 RN Nuoto Salerno-CC Ortigia 1928

14:45 Pro Recco Waterpolo-RN Florentia

15:00 Training Academy Olympic Roma-De Akker Team

20:00 AN Brescia Team-Roma Vis Nova Pallanuoto

20:00 Pallanuoto Trieste-Banco BPM RN Savona

Mercoledì 22 aprile

14:30 AC Group Canottieri Napoli-Iren Genova Quinto

Classifica

Pro Recco Waterpolo 60

AN Brescia Team 57

Banco BPM RN Savona 51

Ranieri Impiantistica CN Posillipo* 38

Pallanuoto Trieste 33

De Akker Team 32

Iren Genova Quinto 28

AC Group Canottieri Napoli 24

Roma Vis Nova Pallanuoto 23

Training Academy Olympic Roma 20

RN Nuoto Salerno 18

Telimar* 17

C.C. Ortigia 1928 15

RN Florentia 7

* = una partita in più