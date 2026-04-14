Pallanuoto, il tabellone delle Finals di World Cup: Italia col Montenegro, poi la Grecia?

Prende forma l’ultimo atto della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, che si svolgerà a Sydney, in Australia, dal 22 al 26 luglio: si sono qualificate alle Finals le prime 5 classificate della Division 1, le finaliste della Division 2, ed il Paese ospitante.

Dalla Division 1 hanno superato il turno Spagna, Italia, Grecia, Ungheria e Croazia, mentre dalla Division 2 hanno staccato il pass il Montenegro e la Georgia, infine l’Australia era ammessa di diritto in quanto organizzatrice delle Finals.

Il Montenegro, inoltre, vincendo la finale del torneo cadetto contro la Georgia, è stato promosso nella Division 1 del 2027, mentre sono retrocessi in Division 2 i Paesi Bassi, giunti ottavi nel torneo della massima serie. La formula sarà la stessa vista quest’anno.

Nei quarti delle Finals la Spagna affronterà la Georgia, mentre l’Italia se la vedrà col Montenegro, invece la Grecia sfiderà l’Australia padrona di casa, infine l’Ungheria incrocerà la Croazia. In semifinale una tra Spagna e Georgia affronterà una tra Ungheria-Croazia, mentre la vincente di Italia-Montenegro incontrerà Grecia o Australia.

TABELLONE WORLD CUP PALLANUOTO 2026

Quarti di finale

Spagna-Georgia

Italia-Montenegro

Grecia-Australia

Ungheria-Croazia

Semifinali

Vincente Spagna-Georgia – Vincente Ungheria-Croazia

Vincente Italia-Montenegro – Vincente Grecia-Australia

Finale

Vincente (Spagna-Georgia – Ungheria-Croazia)-Vincente (Italia-Montenegro – Grecia-Australia)