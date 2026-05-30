Il CN Posillipo piega in volata Trieste in gara 1 dei quarti di finale di A1. Goleade per le prime tre della classe

Il fattore campo è il grande dominatore di gara uno dei quarti di finale dei playoff del campionato di Serie A1 maschile. Le formazioni, almeno sulla carta, favorite impongono la propria legge e mercoledì prossimo, o giovedì 4 giugno nel caso della sfida di Bologna, entreranno in acqua per chiudere i conti e staccare il pass per la semifinale.

Tutto facile, come ampiamente preventivabile, per la Pro Recco. Alla Sciorba i biancocelesti dominano la Roma Vis Nova con un roboante 25-11. I padroni di casa indirizzano la contesa fin dalle prime battute grazie al parziale di 9-2 che gli permette di arrivare all’intervallo lungo sul 12-4.

La partita più equilibrata si gioca alla piscina Scandone. La Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo piega 11-10 la Pallanuoto Trieste e vince una battaglia che vive sui costanti batti e ribatti tra le due rivali. I partenopei piazzano il break nel finale di partita grazie all’uno-due Mattiello-Bertoli per l’11-9: a nulla vale la rete finale siglata da Pietro Faraglia per l’11-10.

La Banco BPM Rari Nantes Savona esce prepotentemente alla distanza e sgretola con un netto 18-8 l’Iren Genova Quinto. I biancorossi decidono le sorti della contesa a proprio favore grazie alla devastante accelerazione con cui passano dal 2-2 al 9-3 nel secondo parziale per poi andare via in progressione. Prova corale per gli uomini di Angelini che iscrivono nel tabellino dei marcatori dieci giocatori di movimento sui tredici iscritti a referto.

L’AN Brescia dimentica la delusione per la sconfitta interna nel Classico di mercoledì e travolge 29-17 la rimaneggiata De Akker Bologna. I lombardi mettono subito le cose in chiaro con il devastante 6-0 costruito nei minuti iniziali e gestiscono poi l’andamento della partita in assoluta tranquillità. Il sette in calottina bianca chiude la sua serata con undici giocatori nel tabellino dei marcatori e il mancino croato Ante Viskovic nel ruolo di top scorer del match con cinque reti.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026

QUARTI DI FINALE PLAYOFF

Gara 1 – Sabato 30 maggio

(QF3) Banco BPM RN Savona-Iren Genova Quinto 18-8 (5-3, 5-1, 3-2, 5-2)

(QF1) Pro Recco Waterpolo-Roma Vis Nova Pallanuoto 25-11 (4-2, 8-2, 7-4, 6-3)

(QF4) Ranieri Impiantistica CN Posillipo-Pallanuoto Trieste 11-10 (4-5, 3-1, 2-2, 2-2)

(QF2) AN Brescia Team-De Akker Team 29-17 (7-3, 9-4, 5-4, 8-6)