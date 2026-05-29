Scattano i playout: C.C. Napoli-RN Salerno e Ortigia-Telimar valgono la salvezza

Porre rimedio ad una stagione che, fino ad ora, per mille motivi di natura diversa è stata ampiamente al di sotto delle attese. Tutto quanto fatto fino ad ora si azzera, si riparte per un nuovo mini campionato nel quale giocarsi il tutto per tutto in un range che può variare dalle due alle sei partite. Gara uno di semifinale segna l’inizio dei playout del campionato di Serie A1 maschile.

Chi vince la serie al meglio delle tre partite potrà chiudere in anticipo la sua stagione e festeggiare la preziosa conquista della salvezza, mentre per chi perde la sofferenza si prolungherà con la finale che decreterà la formazione destinata a retrocedere insieme alla RN Florentia in A2.

Ha accarezzato, per diverse settimane, il sogno di chiudere la stagione del rientro in massima serie con l’approdo tra le prime otto. I risultati negativi delle ultime settimane la condannano però alla disputa degli spareggi salvezza. L’AC Group Circolo Canottieri Napoli, decima con 28 punti, riparte dalla sfida interna contro la Rari Nantes Salerno, tredicesima a quota 21.

La bilancia del pronostico, per quanto visto fino ad ora, pende nettamente dalla parte dei partenopei, vincitori dei due confronti diretti disputati in stagione regolare. I padroni di casa dovranno però essere bravi a resettare le scorie dell’ultimo periodo e a calarsi nell’atmosfera di un torneo totalmente diverso nel quale si riparte da zero e i valori si livellano. A favore degli ospiti la possibilità di giocare senza troppe pressioni sulle spalle, consapevoli poi di poter tentare il tutto per tutto nell’eventuale serie di finale.

Si ritrovano faccia a faccia a distanza di tre giorni Circolo Canottieri Ortigia e Telimar. Il successo di mercoledì, 20-18 lo score maturato alla Paolo Caldarella, ha consentito agli aretusei di sorpassare in volata i rivali e di ottenere così il vantaggio del fattore campo. L’inerzia tra le due contendenti sembra essersi radicalmente capovolta rispetto all’inizio della stagione con la truppa allenata da Stefano Piccardo ora in netto vantaggio. I padroni di casa viaggiano sulle ali dell’entusiasmo e se si pensa che ai palermitani mancherà anche lo squalificato Saveljic, espulso per gioco violento, la forbice sembra dilatarsi ulteriormente.